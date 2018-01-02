Otelde ani ölüm!

01.01.2018 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Girne'de, Emel BATTAL (K-77) kalmakta olduğu otel odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Aynı gün, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu

Devlet Hastanesinde, Emel BATTAL’ın cesedi üzerinde yapılan otopside, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.