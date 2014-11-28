ÖSYM'nin Soru Başına 100 TL!

KOMİTE, KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI BÜTÇESİNİ ONAYLADI

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 4 milyon 577 bin 820 TL olarak öngörülen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesini oybirliği ile onayladı.

CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür başkanlığındaki komite toplantısına, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral ile komisyon yetkilileri de katıldı.

KAYRAL

Görüşmede ilk sözü alan Kamil Kayral, komiteyi komisyon çalışmaları hakkında bilgilendirerek, komisyonun bina sorununu dile getirdi; araç parkı sıkıntısına dikkat çekti.

Mevcut binaya yüksek fiyatta kira ödendiğini, bu çerçevede yeni bir bina için çalışma yaptıklarını ve Sayıştay binası karşısında bir yerleri bulunduğunu, burası için bina proje çalışması yaptıklarını anlatan Kayral, mevcut binanın yetersiz olduğunu, yeni altyapının kullanılamadığını, mülakatlarda sıkıntılar yaşadıklarını ve personel sıkıntısının bulunduğunu kaydetti.

Kayral, yeni binaya geçene kadar geçici bir süre ile başka binaya taşınmak istediklerini, bu binanın Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının bulunduğu bina olduğunu ifade ederek, bu yöndeki planlamaları anlattı.

Teknik techisat açısından çok iyi bir duruma geldiklerini, bu sistemin tamamlanmasının ardından güvenlik olarak da çok iyi bir noktaya geleceklerini ifade eden Kayral, devlete alınacak personel için de sınavlar yaptıklarını, bu sınavların sürdüğünü, özveri içerisinde bu sınav sistemini sürdürdüklerini kaydetti.

Kayral, 2014 yılında 288 ilk atama mühali geldiğini, 223’ünü tamamladıklarını, 65’inin de çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, bunların dıştan alma olduğunu; terfilerin ise sürdüğünü belirtti ve terfilerle ilgili sıkıntılarını anlattı; bununla ilgili yasanın, Kamu Reformunun gündeme gelmesi durumunda tadil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kamu Hizmeti Komisyonunda güvenli soru temin etmenin bir maliyet olduğunu anlatan Kayral, soru temininde yurt içinden soru başına 20 TL, Türkiye’den ise yaptıkları anlaşma çerçevesinde soru başına 50 TL ödeme yaptıklarını söyledi. Kayral, ÖSYM’nin soru başına 100 TL talep ettiğini de kaydetti.

Kayral, komiteye, geçen yıl yapılan sınavlar ve sorulara ödenen maliyetlerle ilgili bilgi vererek, maliyetlerin yüksek olduğunu, soru temini için daha fazla Türkiye’ye yöneldiklerini, bunu da güvenlik için yaptıklarını anlattı.

Denetime açık olduklarını da söyleyen Kayral, 400 bin TL gibi açıkları olduklarını, soruları aldıklarını ancak ödeyemediklerini ifade etti.

2015 yılı bütçesinde geçen yıla göre daha dengeli göründüklerini ifade eden Kayral, soru bankasının korunması için sınav tüzüğünün değişmesi gerektiğini ve sınav sorularının yayınlanmaması gerektiğini, bunun yapılması durumunda komisyonun bütçesini daha rahat kullanabileceğine işaret etti.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar da, komisyonun ülke için önemine işaret ederek, gelecek süreçte komisyonun öneminin daha da artacağını ifade etti ve bütçesine önem verilmesini istedi.

Tatar, devlet işlerini yürüten komisyonun daha fazla önemsenmesi gerektiğini, tarafsızlık ve uzmanlığının devletin belediyeler ve elektrik kurumu gibi yerlerinde de kullanılması gerektiğini belirterek, komisyonun özerk olan tüm devlet kurumlarında da yer alması gerektiğini söyledi.

Siyasetin önüne böyle geçilebileceğini ifade eden Tatar, 2015 yılının da önemli bir yıl olduğunu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğunu, işe alımların olacağını, 360 kişinin öngörüldüğünü, bu yüzden komisyona büyük görev düşeceğini, atamalarda dikkatli olunmasını istedi.

ARABACIOĞLU

DP Ulusal Güçler milletvekili Mustafa Arabacıoğlu da, komisyonunun güvenirliliğinin çok büyük önem taşıdığını, bunun her zaman çok sorgulandığını ifade ederek, güvenlik için teknik techizat ve binanın önemine vurgu yaptı.

Arabacıoğlu, bu yüzden komisyonun bina sıkıntısının çözülmesi gerektiğini ifade ederek, kamu hizmeti komisyonunun soru bankasının da büyük önem taşıdığını, ancak soruların sınav sonrası yayınlanmasını yadırgadığını, çünkü maliyetlerin zaten yüksek olduğunu, yasaklamadan yana olmadığını ancak soruların soru bankasında kullanılmasının daha doğru olacağını, bu yüzden bu konudadüzenlemenin şart olduğunu kaydetti.

KAYRAL

DP Ulusal Güçler Milletvekili Fikri Ataoğlu’nun, sınav sorularının güvenliği ve yeni binanın yapılmasının da bu güvenliği artıracağı ile ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Kayral, binanın yenilenmesi durumunda mülakata alınacak kişilerin bir biriyle konuşmasının ve karşılaşmasının engelleneceğini anlattı, yazılı sınavlarda hiçbir güvenlik sıkıntısı olmadığını, ancak mülakatlarda mevcut binada kişilerin bir biri ile karşılaşma ve sohbet etme sıkıntısı bulunduğunu anlattı.