banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95283
ALTIN
187.341
DOLAR
4.6268
STERLİN
6.1165
EURO
5.3858
Polisiye Olaylar…
Polisiye Olaylar…
İskele ve Civarında Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi...
11 yaşındaki turist kız kayboldu
11 YAŞINDAKİ TURİST KIZ KAYBOLDU
Yücel Köseoğlu Kabri Başında Anılacak!
Yücel Köseoğlu Kabri Başında Anılacak!
banner282

Ösym Yks Sorularının Tümünü Yayımlayacak

Ankara, 27 Haziran 18 (.): Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

Ösym Yks Sorularının Tümünü Yayımlayacak

Ankara, 27 Haziran 18 (.): Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:02
Ösym Yks Sorularının Tümünü Yayımlayacak

Ankara, 27 Haziran 18 (.): Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

ÖSYM\'den yapılan açıklamaya göre, YKS\'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi\'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkanı sağlanacak.

Öte yandan yayınevleri, yazılı ve görsel medyanın sınav sorularını kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretlerinin de belirlendiği bildirildi.

YKS\'ye yaklaşık 2,4 milyon aday başvurdu.

(AA/ID/ŞEB)
banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı, Andreas Kettıs’i Ziyaret Etti
Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi Başkanı, Andreas Kettıs’i Ziyaret Etti
Erhürman: “göreve Gelmemizden Bu Yana Geçen 5 Aylık Sürede, Ülkede Bütünsel Bir Uyuşturucu Mücadele Stratejisi Bulunmadığını Üzülerek Gördük
Erhürman: “göreve Gelmemizden Bu Yana Geçen 5 Aylık Sürede, Ülkede Bütünsel Bir Uyuşturucu Mücadele Stratejisi Bulunmadığını Üzülerek Gördük"
Avcı Adaylarına Eğitim verilecek!
Avcı Adaylarına Eğitim verilecek!
İskele ve Civarında Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
İskele ve Civarında Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Polisiye Olaylar…
Polisiye Olaylar…
Emekliler Günü ve Haftası…
Emekliler Günü ve Haftası…
KTAMS , Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 2 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı!
KTAMS , Çalışma Dairesi Müdürlüğü ve Lefkoşa Bölge Amirliği’nde 2 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı!
11 yaşındaki turist kız kayboldu
11 yaşındaki turist kız kayboldu
Özhakkı da isyan etti!
Özhakkı da isyan etti!
Varer, Esba Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi
Varer, Esba Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim