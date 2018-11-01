Ösym’den Kpss Önlisans Duyurusu

SINAV PAZAR GÜNÜ SAAT 09.00’DA

Lefkoşa, 1 Kasım 18 (.): Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Türkiye ile KKTC’de eş zamanlı olarak yapılacak olan KPSS Önlisans Sınavı ile ilgili saat farkı uyarısında bulundu.

ÖSYM KKTC Sınav Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 4 Kasım Pazar günü Türkiye’de saat 10.00’da başlayacak sınavın KKTC ile eş zamanlı yapılabilmesi için saat farkı nedeniyle KKTC’deki sınavın saat 09.00’da başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, KKTC’de sınava girecek adayların sınav binalarına en geç giriş saatinin 09:00 olarak belirlendiği kaydedildi.

(YIL/ŞEB)

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