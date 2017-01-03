ÖSYM 2017 YGS VE LYS SINAV TARİHLERİNİ AÇIKLADI

ÖSYM, 2017 YGS ve LYS sınav tarihlerini açıkladı. Mezun durumdaki ve halen son sınıf (12. sınıf) olan adaylar başvurularını yarından itibaren, 18 Ocak’a kadar yapabilecek.







ÖSYM 2017 YGS VE LYS SINAV TARİH LERİNİ AÇIKLADI

YGS SINAVI 12 MART’TA YAPILACAK

ÖSYM, 2017 YGS ve LYS sınav tarihlerini açıkladı. Mezun durumdaki ve halen son sınıf (12. sınıf) olan adaylar başvurularını yarından itibaren, 18 Ocak’a kadar yapabilecek.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nin ÖSYM’nin açıklamasına dayanarak verdiği bilgiye göre, YGS sınavı 12 Mart’ta yapılacak, sonuçlar ise 28 Mart’ta açıklanacak.

Adaylar ÖSYS’ye katılabilmek için; ÖSYM başvuru merkezleri, sınav koordinatörlükleri ve bireysel olarak internet üzerinden başvurularını yapabilecek.

Öğrenciler başvuru esnasında alınacak kişisel şifre ve kimlik numaralarıyla bütün işlemlerini ÖSYM’nin internet sayfasından takip edebilecekler.

Lise son sınıfında okuyanlar için başvuru merkezinin kayıtlı oldukları okulları olduğu belirtilen açıklamada, öğrencilerin müracaatlarını okulları kanalıyla yapmaları tavsiye edildi.

YGS sınavları bitiminden sonra LYS sınavına devam edecek adayların sınava girme tarihleri ise şöyle:

LYS 4 : 10 Haziran, LYS 1 : 11 Haziran, LYS 2 : 17 Haziran, LYS 5 : 17 Haziran, LYS 3 : 18 Haziran.

2017 YGS’ye girecek çift uyrukluların ise (KKTC-TC) kayıtlarını TC kimlik numaraları ile yapmaları gerektiği kaydedildi.

TC vatandaşlığı olmayanlar ise, sistemden alacakları YU (Yabancı Uyruklu) numarası ile başvuru yapabilecek.

Önceki yıllarda YGS’ye giren adaylar başvurularını www.osym.gov.tr adresinden kendileri yapabilecek.

2017’den itibaren Sınavsız Geçiş’in kaldırıldığı belirilen açıklamada, Birinci aşama: YGS sınavından 150 ve üzeri puan alan adaylar meslek yüksek okullarını tercih edebilecek.

Öte yandan, 180 ve üzeri puan alanlar ise; Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girmeye hak kazanacaklar.

KONTENJANLARA

KKTC liselerinden mezun KKTC vatandaşı adayların yararlanabileceği kontenjanlara başvurmak için, adayların Genel Amaçlı Dilekçe doldurup ekine de 2017-ÖSYS Aday Başvuru Formu fotokopisi ile KKTC kimlik fotokopisini ekleyerek 3 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar son sınıfta okuyanlar okulları aracılığıyla, mezun durumda olanlar ise bireysel olarak ilgili evrakları Yüksek Öğrenim Dışilişkiler Dairesi’ne iletmesi gerektiği belirtildi.

YGS kayıtları ile ilgili detaylı bilginin http://www.osym.gov.tr adresinden alınabileceği belirtildi.