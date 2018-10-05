Osman Paşa Caddesi Yarın Trafik Akışına Kapalı Olacak



Lefkoşa, 5 Ekim 18 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Osman Paşa Caddesi’ndeki çalışmalar dolayısıyla yarın trafik akışına kapalı olacak.



LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Osman Paşa Caddesi’nde yaşanmakta olan trafik yoğunluğuna bağlı trafik ve yol güvenliği ile yaya geçişlerindeki güvenliği artırmak amacıyla yükseltilmiş yaya geçidi uygulaması yapılacak ve çalışmalar esnasında yolun bir kısmı trafik akışına kapatılacak.



Açıklamada, çalışmalar süresince güzergahı kullanacak sürücülerin trafik levha, işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

(HUR/ŞEB)

