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OSMAN GÜVENİR’DEN BİR ROMAN, BİR ŞİİR KİTABI

OSMAN GÜVENİR’DEN BİR ROMAN, BİR ŞİİR KİTABI

26 Mart 2018 Pazartesi 10:20
OSMAN GÜVENİR’DEN BİR ROMAN, BİR ŞİİR KİTABI
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OSMAN GÜVENİR’DEN BİR ROMAN, BİR ŞİİR KİTABI

“GİDİŞLE DÖNÜŞÜN ROMANI”NDA KAYIP İNSANLARIN DRAMINI ANLATAN GÜVENİR, ÜÇÜNCÜ ŞİİR KİTABINA DA “GRİYLE MAVİ” ADINI VERDİ
 Yazar Osman Güvenir’in Kıbrıs’ta kayıp Kıbrıslı Türklerin dramını konu alan “Gidişle Dönüşün Romanı… Kayıp İnsanların Dramı” adlı kitabı yayımlandı. Güvenir’in şiirlerinden oluşan “Griyle Mavi” adını verdiği kitap da çıktı.
Güvenir, şehit ve kayıpların hatıralarına adadığı kitabında Kıbrıs’ta Enosis uğruna yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin yaşadıklarını anlatıyor.
Kapak yazısında romanını tam bir dram diye niteleyen Osman Güvenir, şunları kaydetti:
“Gidişle Dönüşün Romanı adını verdiğim bu eserim, yıllar önce Rumlar tarafından katledilip meçhul yer ve çukurlara gömülen, yıllar sonra da kemik yığını olarak dönen masum Türklerin arkada bıraktıkları eş ve çocuklarının dramıdır. 
Bu kitabı yazarken, hep eş ve baba özlemi çeken evlatların o büyük bekleyişlerini, acılarını, buruk sevinçlerini, umudu ararken yıkılışlarını ve kaybolan yıllarını yazmak istedim. Gerçekte bu kitap, tam bir ibret belgesidir.”
GRİYLE MAVİ
Osman Güvenir’in “Griyle Mavi” adını verdiği üçüncü şiir kitabında ise 27 şiiri yer alıyor.
Kitabın önsözünü Ersin Taşer yazdı. Taşer, “Osman Güvenir üçüncü şiir kitabına ‘Griyle Mavi’ derken, tozpembe yaşamın çok gerilerde kalan farkındalığını hissettiriyor insana…” ifadelerini kullandı. Taşer, şiirleri okurken aşklarını, sevdalarını ve hayat gerçeklerini bulduğunu kaydetti

Anahtar Kelimeler:
GRİYLE MAVİYazar Osman Güvenirşiir Kitabı
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