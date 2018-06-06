Ortaöğretimde Yarın Karne Günü!

ORTAOKUL VE LİSELERDE ÖĞRENİM GÖREN 24 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ YARIN KARNE ALACAK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesindeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören 24 bine yakın öğrenci yarın karne alacak.

Bu yıl ortaokullardan 3 bin 663, liselerden 2 bin 905 öğrenci mezun olacak. Meslek liselerinden mezun olacak öğrenci sayısı ise 731.

Bütünleme sınavları 8-13 Haziran, ortaöğretim kayıtları 26-29 Haziran ile 3-7 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

İlköğretimde öğrenim gören 20 bin civarındaki öğrenci ise 13 Haziran Çarşamba günü karne alacak.



