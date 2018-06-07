banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97214
ALTIN
190.550
DOLAR
4.5649
STERLİN
6.1434
EURO
5.3944
Ortaöğretimde karne günü...
YAZ TATİLİ BAŞLADI
Kaymakamlık soruşturma başlattı!
KAYMAKAMLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI!
Satıcılar ve alıcılar yakalandı
SATICILAR VE ALICILAR YAKALANDI
Girne’de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
banner282

Ortaöğretimde karne günü...

Yaz tatili başladı

Ortaöğretimde karne günü...

Yaz tatili başladı

07 Haziran 2018 Perşembe 07:22
Ortaöğretimde karne günü...

24 BİNE YAKIN ÖĞRENCİNİN YAZ TATİLİ BUGÜN BAŞLADI

Orta dereceli okullarda karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi ile Mesleki Teknik Öğretim Dairesi bünyesindeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören 24 bine yakın öğrenci, bugün karne aldı.

banner277
Ortaöğretimdeki öğrencilerin 3 aylık yaz tatili, karnelerin alınmasıyla başlarken, ortaokullardan 3 bin 663, liselerden 2 bin 905 mezun verileceği de açıklandı. Meslek liselerinden mezun olacakların sayısı ise 731.

Bütünleme sınavları yarın başlayacak ve 13 Hazirana kadar sürecek. Ortaöğretim kayıtları 26-29 Haziran ile 3-7 Eylül tarihleri arasında olacak.

İlköğretimde öğrenim gören 20 bin civarındaki öğrenci ise 13 Haziran Çarşamba günü karne alacak.

banner288
Son Güncelleme: 07.06.2018 10:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs’ı özlediler
Kıbrıs’ı özlediler
Sağlık ekibi tam not aldı
Sağlık ekibi tam not aldı
Kaymakamlık soruşturma başlattı!
Kaymakamlık soruşturma başlattı!
Bugün bir çok bölgede elektrik kesintisi var
Bugün bir çok bölgede elektrik kesintisi var
Sınava giren aday öğrencilere yüzde 75 burs
Sınava giren aday öğrencilere yüzde 75 burs
Eroğlu: “Kadınlarımızın yönetime aktif katılımını sağlayacağız”
Eroğlu: “Kadınlarımızın yönetime aktif katılımını sağlayacağız”
Arter: Borçu düşürdük, bütçeyi yükselttik
Arter: Borçu düşürdük, bütçeyi yükselttik
Kızılay’dan 250 aileye gıda yardımı
Kızılay’dan 250 aileye gıda yardımı
Başbakan Erhürman’dan Bankalar Birliği’ne teşekkür: “Borçlarını dövizden türk lirasına çevirmek isteyen vatandaşlardan işlem masrafı almayacaklar”
Başbakan Erhürman’dan Bankalar Birliği’ne teşekkür: “Borçlarını dövizden türk lirasına çevirmek isteyen vatandaşlardan işlem masrafı almayacaklar”
Arıklı: “Af kriteri; Türkiye'ye hakaret etmek, uyuşturucu suçlusu olmak mıdır?”
Arıklı: “Af kriteri; Türkiye'ye hakaret etmek, uyuşturucu suçlusu olmak mıdır?”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim