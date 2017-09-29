Ortam Gazetesi Konusu…

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı, Esat Varoğlu’nun "Toplumcu Ltd Direktörü" sıfatıyla bugün yaptığı açıklamanın “kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıdığını” ifade etti.

ÇAKICI: “VAROĞLU’NUN AMACI KAMUOYUNU YANLIŞ YÖNLENDİRMEK”

Lefkoşa, 29 Eylül 17 (.): Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı, Esat Varoğlu’nun "Toplumcu Ltd Direktörü" sıfatıyla bugün yaptığı açıklamanın “kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıdığını” ifade etti.

“Toplumcu Ltd. Hissedarı” imzasıyla açıklama yapan Çakıcı, Esat Varoğlu'nun “Ortam gazetesinin yetkisiz kişiler tarafından yayınlanmakta olduğu” yönündeki açıklamasının “bütünüyle dayanaksız” olduğunu belirtti.

Çakıcı, “Toplumcu Ltd'in hissedarlarının kimler olduğu ve hisse oranlarının nasıl dağıldığı konusu mahkeme önünde bir konudur. Bu amaçla mahkeme tarafından verilmiş bir ara emri kararı vardır. Ara emri tarafları bağlayıcı niteliktedir” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Öyle görülmektedir ki Sayın Varoğlu mahkemenin verdiği ara emri kararını nihai karar olarak algılamakta ve bundan hareketle kendisini ‘Toplumcu Ltd Direktörü’ olarak saymaktadır. Bu doğru değildir. Doğru olan, Sayın Varoğlu'nun Toplumcu Ltd'i, altından kalkılması çok güç zararlara uğrattığı için görevden alındığı gerçeğidir.

Sayın Varoğlu'nun yönettiği dönemde Toplumcu Ltd., Vergi Dairesi'ne üst üste yıllarca hesap sunmaması nedeniyle toplam 512 bin 276 TL 50 kuruş re-sen vergi altına sokulmuş ve bu vergiler hiç ödenmemiştir.

Yine Sayın Varoğlu'nun döneminde çalışanların Sosyal Güvenlik yatırımları yapılmamış ve yaklaşık 100 bin TL civarında borç altına sokulmuş, şirket batma noktasına getirilmiştir.

Toplumcu Ltd. hisselerinin yüzde 99 gibi net bir çoğunluğunu elinde bulunduran ortaklar bu nedenlerle sayın Varoğlu'nu görevden almışlardır.

Mahkeme önünde görüşülmekte olan konu yine sayın Varoğlu'nun da içinde bulunduğu bazı şirket ortaklarının şirkete sermaye artırımı yapıp ihdas ettikleri yeni hisseleri yeni ortaklara devrederken hatalı işlem yapıp yapmadıkları konusudur. Mahkeme 3 Ekim'de konuyu görüşecektir.

Durum böyleyken sayın Varoğlu'nun, davaya taraf olmayan Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) açıklama yapması, kamuoyunu ve muhtemelen mahkemeyi kendi anlayışı doğrultusunda yönlendirme gayretkeşliğinden başka bir anlam taşımamaktadır.”

(FY/GUR)