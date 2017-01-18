ORTADOĞU’DA NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMAK İÇİN DOĞU AKDENİZİ İRDELEMEK GEREKİR



16 Şubat 2017 Salı günü başlayan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Diplomasi Okulu eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Eğitimin başladığı ilk günlerde, programda Doğu Akdeniz’de Enerji, KKTC Su Temini Projesi, Doğu Akdeniz de Stratejik Dengeler Ve Çatışma, Doğu Akdeniz de Askeri Mevcudiyet yer alıyor. KAÜ Diplomasi Okulu Eğitmenleri Diplomasiye bakış açısının önemini vurgularken ‘’ Ortadoğu’da ne olup bittiğini anlamak için, Doğu Akdeniz’i iyi irdelemek gerekir.Bu coğrafya da özellikle egemen güçlerin ekonomik, siyasi, stratejik, askeri, dini ve hatta sadece prestij eksenli menfaat çatışmaları, dünyanın hiçbir coğrafyasında karşılaşılan bir durum değildir.Bu bağlamda Kıbrıs Adası, Ortadoğu ve Avrasya coğrafyasına yön veren, son derece stratejik bir anahtar konumundadır. Bütün bunlara intelijans, kontur intelijans ve espiyonaj faaliyetleri de eklenecek olursa, Doğu Akdeniz’in neden bir kaynayan kazan olduğu daha net ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda KAÜ Diplomasi Okulu’nda öğrenciler ağaçla değil, ormanla ilgilenmeyi ve daha geniş bir perspektiften, ufkun ötesini görebilmeyikendilerine ilke edinecekler, neden ve nasıl sorularını sıkça kullanacaklardır.’’ açıklamasında bulundular.