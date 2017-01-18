Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ocak 2017 Çarşamba 13:50

ORTADOĞU’DA NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMAK İÇİN DOĞU AKDENİZİ İRDELEMEK GEREKİR

ORTADOĞU'DA NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMAK İÇİN DOĞU AKDENİZİ İRDELEMEK GEREKİR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 ORTADOĞU’DA NE OLUP BİTTİĞİNİ ANLAMAK İÇİN DOĞU AKDENİZİ İRDELEMEK GEREKİR

16 Şubat 2017 Salı günü başlayan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Diplomasi Okulu eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Eğitimin başladığı ilk günlerde, programda Doğu Akdeniz’de Enerji, KKTC Su Temini Projesi, Doğu Akdeniz de Stratejik Dengeler Ve Çatışma, Doğu Akdeniz de Askeri Mevcudiyet yer alıyor. KAÜ Diplomasi Okulu Eğitmenleri Diplomasiye bakış açısının önemini vurgularken ‘’ Ortadoğu’da ne olup bittiğini anlamak için, Doğu Akdeniz’i iyi irdelemek gerekir.

Bu coğrafya da özellikle egemen güçlerin ekonomik, siyasi, stratejik, askeri, dini ve hatta sadece prestij eksenli menfaat çatışmaları, dünyanın hiçbir coğrafyasında karşılaşılan bir durum değildir.Bu bağlamda Kıbrıs Adası, Ortadoğu ve Avrasya coğrafyasına yön veren, son derece stratejik bir anahtar konumundadır. Bütün bunlara intelijans, kontur intelijans ve espiyonaj faaliyetleri de eklenecek olursa, Doğu Akdeniz’in neden bir kaynayan kazan olduğu daha net ortaya çıkacaktır. Bu kapsamda KAÜ Diplomasi Okulu’nda öğrenciler ağaçla değil, ormanla ilgilenmeyi ve daha geniş bir perspektiften, ufkun ötesini görebilmeyikendilerine ilke edinecekler, neden ve nasıl sorularını sıkça kullanacaklardır.’’ açıklamasında bulundular.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
KAÜ
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Dairesi Açıkladı.. Meteoroloji Dairesi Açıkladı..
Köyü Taşınanlara Hem Ev Hem Arazi Köyü Taşınanlara Hem Ev Hem Arazi
BEŞLİ KONFERANS BUGÜN MONT PELERIN’DE DEVAM EDİYOR BEŞLİ KONFERANS BUGÜN MONT PELERIN’DE DEVAM EDİYOR
Akıncı: Haritalar Gerçeği Yansıtmıyor Akıncı: Haritalar Gerçeği Yansıtmıyor
Kanser Vakaları Arttı Kanser Vakaları Arttı
Çok Acil Kan Aranıyor.. Çok Acil Kan Aranıyor..
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Meteoroloji Dairesi Açıkladı..

Haberi Oku