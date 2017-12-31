ORTA REFÜJDEKİ AĞACI DEVİRDİ

Başkent Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarında meydana gelen trafik kazasında büyük bir şans eseri can kaybı ve yaralanma olmadı.

Elde edilen bilgilere göre, dün saat 20.00 sıralarında Hamitköy’den Sanayi Işıklarına doğru seyreden 52 yaşındaki Mehmet Diker yönetimindeki KP 734 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç orta refüj içerisindeki ağacı devirdikten sonra durabildi. Polisin soruşturma başlattığı kazayı yapan sürücünün 232 promil alkollü olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: Diyalog