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Örnek vekil!

Örnek vekil!

15 Aralık 2017 Cuma 11:55
Örnek vekil!
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Teberrüken Uluçay CTP Gazimağusa Milletvekili ve Ocak 2018’de yapılacak olan seçimlere aday. 29 Ağustos 2013 ile 19 Ekim 2015 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı yapmasına rağmen ’‘MAKAM’’ arabası talebinde bulunmayarak devletin bütçesine katkı koydu dahası kendine ait özel otomobili ile her gün bakanlığa gidip gelerek bütçeden benzinini karşılamadı, aynı zamanda Anayasa’da da belirtilen spora teşvikin gerekleri açısından spor kulüp başkanlarının hangi partili olup olmadığına bakmaksızın, kulüplerin kendi ayakları üzerinde durup daha fazla çocuk ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek adına talep edilen taşınmazları Spor Dairesinin denetimi altında kulüplere tahsis ederek yer sağladı, herkese kapısını açtı, ülkedeki suç oranının artış göstermesi üzerine herhangi bir kişiye özel silah izni onaylamadı, makama geldikten sonra telefona cevap vermeyenlerden olmadı aksine cevaplanmadığında tekrar dönüş yaparak mütevaziliğini korudu, İhraç kararlarında yasa gereği uygulanacak usulü izletti. Bu akılda kalanlar dahi üzerinden takriben 3 sene geçmesine rağmen hatırlanırken gerisini düşünmek vatandaşın işi ve takdiridir.

Diyalog Gazetesi

HANDE SUBAŞI

Son Güncelleme: 15.12.2017 14:00
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