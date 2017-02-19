Örnek Bir İnsandı

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Girne¬Lefkoşa anayolunda geçirdiği feci kaza sonucunda hayatını kaybeden 39 yaşındaki başarılı avukat Akan Gürkan, tüm ülkeyi yasa boğduBabası Selçuk Gürkan gibi başarılı bir avukat olan Akan Gürkan, dün sabah Girne’den, Lefkoşa’ya giderken geçirdiği feci trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti... Evli ve 2 çocuk babası olan Gürkan’ın 39 yaşında hayata veda etmesi ailesinin yanı sıra hukuk dünyasını da yasa boğdu... Kötü haberin duyulmasından sonra Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne akın eden arkadaşları ve yakınları, onun yaşaması için dua ediyordu... Ancak, genç avukat olay yerinde can vermiş, hastaneye cansız bedeni getirilmişti.Elde edilen bilgilere göre saat 09.00 civarında Girne¬Lefkoşa anayolu Boğaz mevkiinde LK 700 plakalı aracı ile seyreden Gürkan, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç, orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Kaza sonucu araçtan yolun içine savrulan Akan Gürkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Selen Necat ile evli olan Gürkan’ın Yasemin isminde bir kızı, Ege isminde de bir oğlu vardı. Gürkan’ın feci şekilde can vermesi, tüm ülkeyi yasa boğdu. Polisin kazayla ilgili soruşturması ise sürüyor.Akan Gürkan, ülkemizin tanınmış avukatlarından olan Selçuk Gürkan’ın oğluydu. Yakınlarından alınan bilgiye göre Akan Gürkan, doktor olan annesini bir süre önce kaybetmişti. Çevresinde sevilen ve iyi bir avukat olan Gürkan, Girne’de ikamet etmekteydi. Barolar Birliği’nden Avukat Buğra Akter tarafından yapılan açıklamaya göre, Barolar Birliği Konsey Üyesi olan Avukat Akan Gürkan için bugün saat 11.00’de Yüksek Mahkeme’de tören düzenlenecek. Törenin ardından Akan Gürkan’ın cenazesi, İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.Akan Gürkan’ın hayatını kaybettiği olaydan sonra anayol yaklaşık bir saat boyunca trafiğe kapatıldı. Araçlarından inen sürücüler, kazayı cep telefonlarıyla kaydettiler. Araç sürücüleri, sürekli olarak kazaların meydana geldiği bu yolda bariyerin olması gerektiğinin altını bir kez daha çizdiler ve bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.Diyalog