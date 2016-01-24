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Ormanlarda "Gençlik Bakımı" Çalışmaları Başladı

Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü’nün belirlediği toplam 136 hektarlık orman alanında gençlik bakımı çalışmaları başlatıldı.

Ormanlarda "Gençlik Bakımı" Çalışmaları Başladı

Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü’nün belirlediği toplam 136 hektarlık orman alanında gençlik bakımı çalışmaları başlatıldı.

24 Ocak 2016 Pazar 12:25
Ormanlarda "Gençlik Bakımı" Çalışmaları Başladı
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Ormanlarda "Gençlik Bakımı" Çalışmaları Başladı

 Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü’nün belirlediği toplam 136 hektarlık orman alanında gençlik bakımı çalışmaları başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl Güzelyurt ve Lefkoşa bölgelerinde gerçekleştirilen gençlik bakımlarında ana amacın, "Ormanların iyi özelliklerini devam ettirmek ve bu bağlamda orman içerisinde bulunan kötü şekilli ağaçlar ile birbirlerine baskı yapan ve sıkışık durumda olan dallarının kesilerek orman dışına çıkarmak" olduğu belirtildi.

Yapılan bu çalışmayla orman içerisindeki ağaçların daha fazla ışık ve besin alması ve bu sayede ileride daha sağlıklı ve özellikle yangına dayanıklı orman alanları elde etmek hedefleniyor.

Bakım yapılmayan ormanlarda ağaçlar bir birleriyle mücadele içerisine girerek hem çap bakımından hem de sağlıklı bir ağaç olma adına kötü bir gelişim gösteriyor. Bunu önüne geçebilmek için Orman Dairesi mevcut ormanlarımın bakımının düzenli olarak yapılmasını sağlıyor.

Güzelyurt ve Lefkoşa bölgelerinde ihale üslü ile yapılan çalışmalar tamamen Orman Dairesi Müdürlüğü kontrolünde yapılıyor. Bakım yapılan sahanın budamasının yapılmasının ardından, alandan çıkarılacak olan ağaçlar görevli orman memurlularınca tespit edilerek kestiriliyor.

Bu alanlar içerisinde bulunan tüm 8 cm çap ve üzeri olan ağaçlar yakacak odun olarak ayrılarak halkın odun ihtiyacının karşılanmasında kullanılıyor.
Yapılan işlemlerle ormanları daha sağlıklı hale getirirken; 1300 m3 yakacak odun elde edilmesi planlanıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Ormanlarda Gençlik Bakımı Çalışmaları Başladı
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