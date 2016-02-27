Orman Dairesi’nden Çam Kese Böceği İle Biyolojik Mücadele Programı

“ZARARLI BÖCEKLERİ DOĞAL DÜŞMANLARIYLA YOK ETME TEKNİĞİ KULLANILIYOR”

“DOĞAL DENGENİN TESİSİ İÇİN FAYDALI BÖCEKLERİN KAT KAT ARTIRILMASI GEREK”

Lefkoşa, 27 Şubat 16 : Orman Dairesi, çam kese böceğiyle “biyolojik mücadele” yani zararlı böcekleri doğal düşmanları vasıtasıyla yok etme tekniğinin kullanıldığını belirterek, ülkenin yarı kurak iklim kuşağında oluşunun ormanları da olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.

Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı basın bürosundan yapılan yazılı açıklamada, çam kese böceğinin Akdeniz ülkelerinde özellikle kızılçam ormanlarında sıklıkla görülen bir zararlı olduğuna dikkat çekilerek, KKTC’de ormanların büyük çoğunluğunun kızılçamdan oluşması ve küresel ısınma, kuraklık gibi iklimsel değişimlerin, ülkedeki ormanların zayıf ve bozuk karakterde olmasının bu böceğin popülasyonunun zarar derecesinin üzerine çıkarmasına yol açtığı ifade edildi.

“KİMYASAL MÜCADELEDEN VAZGEÇİLDİ, BİYOLOJİK ENTEGRE MÜCADELE PERSPEKTİFİ GENİŞLETİLDİ”

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Ülkemizde geçmişten günümüze kadar kimyasal, mekanik, biyolojik ve biyoteknik mücadele metotları kullanılmıştır. Orman Dairesi olarak kimyasal mücadelenin çevreyi olumsuz etkilemesi nedeniyle bu yöntemden vazgeçilmiş ve daha öncede zaman zaman uygulanan biyolojik entegre mücadele perspektifi genişletilmiştir.

Biyolojik mücadele, doğal dengenin tesisine yardımcı olması, ileriye dönük uzun vadede bile olsa kesin sonuçların alınması, istenilen hedefe varılması bakımından en çok uygulanması gereken bir mücadele şeklidir. Kısaca zararlı böcekleri doğal düşmanları vasıtası ile yok etme şeklidir.

Dairemiz bütçesi çerçevesinde entegre biyolojik mücadele yöntemlerinden olan adacıkların kurulması, yumurta koçanı ve keselerin toplatılması, ormanlarımıza kuş yuvaları asılması ve Calasoma üretim çalışmalarına ağırlık verilmiştir.”

Orman Dairesi açıklamasında “Çam kese böceği ile entegre mücadele yöntemi içerisinde çok büyük bir rolü olduğu doğal dengenin tesisi için bu faydalı böceklerin üretiminin kat kat artırılması gerekliliği bir kez daha önem kazanmıştır” denildi.

Çam kese böceklerinin en büyük düşmanları olan kuşların ibibikler, tahtalı güvercinleri, adi ispinoz kuşları ve bülbüller olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu kuşların yavrularını yağ ve protein açısından zengin olan çam kese böceği tırtıllarının beslediği ifade edildi.

Açıklamada, eski yıllarda yoğun olan bu kuşların günümüzde çok azaldığına işaret edilerek, “Önemli olan doğal dengenin bozulmamasıdır. Bizler ormanlardaki kuşları gerek kimyasallar gerekse bilinçsiz avcılık yaparak yok etmezsek, doğa zaten kendini koruyacaktır. Çam kese böcekleri gibi zararlıları yiyen diğer türler azaldıkça, zararlı türlerin çoğalması kaçınılmaz olacaktır” ifadelerine de yer verildi.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI