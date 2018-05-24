Orman Yangınlarına Hazırlık Tatbikatı İcra Edildi...



Başbakanlığın direktifiyle bugün sabah, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde Orman Yangınlarına Hazırlık Tatbikatı icra edildi.



Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, KKTC Afet Yönetimi sistemi içerisinde görev alan paydaş kurumların koordinasyon ve işbirliğinin denenmesinin amaçlandığı tatbikatı,Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Komitesi ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de takip etti.



Tatbikat kapsamında saat 08:50’de Tepebaşı-Kalkanlı arasındaki ormanlık arazide yangın çıktığı ihbarı verildi, ihbar üzerine paydaş kurumlar koordinasyon ile eşgüdümlü hareket kabiliyetlerini sergiledi.Tatbikat, Başbakanlık Müsteşarlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, PGM İtfaiye Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Orman Dairesi, Meteoroloji Dairesi, Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne Kaymakamlıkları, KIB-TEK, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lapta ve Güzelyurt Belediyelerinin katılımı ile icra edildi.