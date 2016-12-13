Orman Dairesi Yılbaşı Ağacı Satışa Sunuyor

Orman Dairesi Müdürlüğü, bakım sahalarından elde edilecek yılbaşı ağaçlarını satışa sunacak.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, uygulamayla ormanlık alanlarda yapılan kaçak kesimlerin önlenmesi de hedefleniyor.

Yılbaşı ağaçlarının budama yapılan sahalardan elde edileceği ve 10 TL karşılığında satışa sunulacağı belirtildi.

Yılbaşı ağaçlarının Orman Dairesine bağlı Girne, Güzelyurt, Alevkayası, Lefkoşa ve Gazimağusa Bölge şefliklerinden 15 Aralık’tan itibaren satışa sunulacağı belirtildi.