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Orman Dairesi, Yangın Tehlikesinin Arttığına Dikkat Çekerek Uyarılarda Bulundu!
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Orman Dairesi, Yangın Tehlikesinin Arttığına Dikkat Çekerek Uyarılarda Bulundu!

31 EKİM’E KADAR ATEŞ YAKMAK YASAK

Orman Dairesi, Yangın Tehlikesinin Arttığına Dikkat Çekerek Uyarılarda Bulundu!

31 EKİM’E KADAR ATEŞ YAKMAK YASAK

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:56
Orman Dairesi, Yangın Tehlikesinin Arttığına Dikkat Çekerek Uyarılarda Bulundu!

31 EKİM’E KADAR ATEŞ YAKMAK YASAK

13 NOKTADA GÖREV YAPAN 125 KİŞİLİK YANGIN HAZIR KUVVETİ KURULDU

18 YILDA 9 BİN 743 HEKTAR ALAN YANDI

Orman Dairesi, hava sıcaklığının en yüksek olduğu ve rüzgarların arttığı bu dönemde, orman yangını olasılığının iyice artığını hatırlatarak, uyarılarda bulundu.
 
Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada, 31 Ekim tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun ateş yakılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Açıklamada, Yunanistan ve İsveç’te çıkan orman yangınlarından düzülen üzüntü dile getirilerek, KKTC’de de toplumu yasa boğan büyük orman yangınlarının hâlâ unutulmadığı vurgulandı.

13 NOKTADA GÖREV YAPAN 125 KİŞİLİK YANGIN HAZIR KUVVETİ KURULDU

Açıklamada, ülkede artan yangınlar nedeniyle yapılan değerlendirme sonucunda Orman Dairesi bünyesinde, 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi kurulduğu ve 24 saat esasına göre 13 noktada görev yapıldığı belirtildi.

Orman yollarının tamamına yakınının temizlendiği ve iş makinelerinin hâlihazırda çalışmaya devam ettiği de kaydedildi.

Açıklamada, iki gün içinde Alayköy, Bağlıköy, Taşkent, Çatalköy ve Gönyeli baraj bölgesinde çıkan yangınların, Orman Dairesi öncülüğünde İtfaiye, Sivil Savunma ve ilgili belediyelerle ülke imkânları seferber edilerek, kısa sürede kontrol altına alındığına dikkat çekildi.

ELEKTRİK HATLARI, ÇÖPLÜKLER VE ASKERİ BÖLGE YAKINLARI RİSKLİ

Bu yıl çıkan yangınlar incelendiğinde, elektrik hatları, belediyelerin kullandığı çöplükler ve askeri bölgelere yakın yerlerin, yangın riskinin yüksek olduğu ve buralarda daha etkin tedbir alınması gerektiği ifade edildi.

YANGIN ÖNLEMLERİ… “PİKNİK ALANLARINDA YAKILAN ATEŞ MUTLAKA SÖNDÜRÜLMELİ”

Açıklamada yangınlara karşı alınacak tedbirler şöyle sıralandı:

“1- Yasa gereği, 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir.

ATEŞLİ PİKNİK YAPILABİLECEK ALANLAR

Ateşli piknik yapılmasına izin verilen yerler dışında kesinlikle ateşli piknik yapılmamalıdır. Ateşli piknik yapılabilecek alanlar şunlardır: Alevkaya Piknik Alanı, Darboğaz Piknik Alanı, Salamis Piknik Alanı, Kantara Piknik Alanı, Kalkanlı Piknik Alanı, Balalan Piknik Alanı, Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı, Karpaz Piknik Alanı, Taşkent Piknik Alanı, Karşıyaka-Kozanköy Üçyol Piknik Alanı.

Yukarda sayılan alanlarda dahi olsa piknik ateşleri mutlaka söndürülmelidir. 
Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir. 

2-Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz olarak aranabilen Orman Yangın İhbarı telefon numarasından "Alo 177" Orman Dairesi’ne veya yangın ihbarı "Alo 199" İtfaiye’ye bildirmeleri, erken müdahale açısından çok önemlidir.

3-Yangın meydana geldiğinde halkın, yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması, her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.

4-Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin, yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur. 

5-Belediyelerin ve halkın kullandıkları çöplük alanlarındaki çöplerin, Güngör çöplüğüne taşınması yasa gereğidir. Özellikle yaz aylarında yakılarak imha edilen çöpler, ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.”

Orman Dairesi’nin açıklamasında, ormanların yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda vatandaşların yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmalarının ve Orman Dairesi memurlarının ikazlarına uymalarının, yeni acılar yaşanamaması için gerekli olduğu vurgulandı.
 
Açıklamada, orman yangınlarının; kitle kaybı, erozyon, su kaynaklarının bozulması, hava kirliliği, çölleşme, sel, kuraklık ve kavurucu sıcaklar gibi, ülkede yaşayan herkesi etkileyebilecek olgulara zemin hazırlayan çok büyük bir felaket olduğu hatırlatıldı.

18 YILDA 9 BİN 743 HEKTAR ALAN YANDI

Orman Dairesi, 2000- 2017 arasında, Orman Dairesi ekiplerinin müdahale ettiği yangınlarla ilgili istatistiki bilgileri de paylaştı.

Son 18 yıllık verilere göre, 2 bin 550,03 hektar (19 bin 125,225 dönüm) orman arazisi ve 7 bin 193,63 hektar ( 53 bin 952,225 dönüm) özel arazi yandı.

KAZA YANGINLARININ YÜZDE 15’İ ELEKTRİK NAKİL HATLARINDAN 

Bu dönemdeki yangınların 167’sinin kaza olarak sınıflandırıldığı, bu yangınlardan 152’sinin (yüzde 15.3) elektrik enerji nakil hatlarından, geriye kalan 15’inin ise trafikten kaynaklandığı ifade edildi



 


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Son Güncelleme: 25.07.2018 15:35
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