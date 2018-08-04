banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95610
ALTIN
198.318
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.6109
EURO
5.8796
Güzelyurt’ta su hırsızlığı
GÜZELYURT’TA SU HIRSIZLIĞI
Suçüstü yakalandı
SUÇÜSTÜ YAKALANDI
28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
28 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
36 yaşında hayatını kaybetti
36 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
banner282

Orman Dairesi Olası Yangın Olaylarına Karşı Devriye Ve Denetimlerini Artırdığını Açıkladı!

Orman Dairesi Müdürlüğü, ülkeyi etkisi altına alan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yaşanması olası yangın olaylarına karşı devriye ve denetimlerini artırdığını duyurdu.

Orman Dairesi Olası Yangın Olaylarına Karşı Devriye Ve Denetimlerini Artırdığını Açıkladı!

Orman Dairesi Müdürlüğü, ülkeyi etkisi altına alan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yaşanması olası yangın olaylarına karşı devriye ve denetimlerini artırdığını duyurdu.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:55
Orman Dairesi Olası Yangın Olaylarına Karşı Devriye Ve Denetimlerini Artırdığını Açıkladı!

Orman Dairesi Müdürlüğü, ülkeyi etkisi altına alan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yaşanması olası yangın olaylarına karşı devriye ve denetimlerini artırdığını duyurdu.

Daire tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin ülkede bu günlerde atmosferdeki mutlak nem oranının yüzde 40 seviyelerinin altına düşeceği ve hava sıcaklığının artacağı uyarısı yaptığına dikkat çekilerek, orman yangını riskinin bu dönemde büyük olduğu kaydedildi.
Kuzey Avrupa ülkeleriyle birlikte Kanada, ABD ve Japonya gibi uzak doğu ülkelerinin 1981 yılından bu yana, en sıcak yıllarından birini yaşadığı ifade edilen açıklamada, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde özellikle İspanya ve Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinde 40 dereceyi aşarak, tüm bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, sıcaklıklarla birlikte gelen kuru hava dalgasının yol açtığı orman yangınlarında, sadece 2018 yılında, Avrupa'da en az 55 bin hektar ormanlık alanın yok olduğu bilgisi de paylaşıldı.
Uydu verilerine göre, orman yangınlarının; önümüzdeki günlerde rekor seviyeye çıkması beklenen sıcaklıklarla birlikte, aynı bölgede yer alan Türkiye ve Kıbrıs için de büyük risk oluşturduğu vurgulandı.
YANGIN GÖZETLEME KULELERİ 7/24 ESASIYLA GÖZETLEME YAPIYOR
Orman Dairesi’nin, önümüzdeki kritik günler için devriye ve denetimlerini artırdığı belirtilen açıklamada, “Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar 12 noktada 7/24 esasıyla canları pahasına çalışan Yangın Hazır Kuvvet ekiplerimiz ve ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı’mız görev başındadır. Ormanlarımızın yangın tehlikesine maruz kalacağı bu günlerde, müdürlüğümüz bünyesinde yapılan değerlendirmede bazı tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür” denildi.
Açıklamada, Orman Dairesi bünyesinde 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi’nin, Mayıs ayı itibarıyla kurulduğu ve 24 saat esasına göre13 noktada görev yaptığı anımsatıldı. Açıklamada, Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar yangın gözetleme kulelerinin 12 noktada 7/24 esasıyla gözetleme yaptığı da aktarıldı.
YASA GEREĞİ 1 MAYIS - 31 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ATEŞ YAKILAMAZ
Açıklamada, Orman Dairesi tarafından alınan tedbirler yeniden hatırlatıldı. Buna göre:
“1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir.
Ateşli Piknik yapılmasına izin verilen yerler dışında kesinlikle ateşli piknik yapılmamalıdır. Ateşli piknik yapılabilecek alanlar şunlardır:
Alevkaya Piknik Alanı; Darboğaz Piknik Alanı; Salamis Piknik Alanı; Kantara Piknik Alanı; Kalkanlı Piknik Alanı; Balalan Piknik Alanı; Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı; Karpaz Piknik Alanı; Taşkent Piknik Alanı; Karşıyaka-Kozanköy Üçyol Piknik Alanı.
Yukarda sayılan alanlarda olsa dahi piknik ateşleri mutlaka söndürülmelidir.
Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir.
Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından Alo 177 Orman Dairesine veya yangın ihbarı Alo 199 İtfaiye ‘ye bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.
Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.
Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.
Belediyelerin halkın kullandığı çöplük alanlarında yangın tedbiri alması çok önemlidir. Özellikle yaz aylarında yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.”
“YANGINA SEBEP VERECEK FAALİYETLERDEN KAÇINILMALI”
Açıklamada, ormanların yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan yukarıdaki önlemler doğrultusunda vatandaşlara, yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmaları gerektiği belirtilerek, “Vatandaşlarımızın, denetimlerde Orman Dairesi memurlarının ikazlarına uymaları, yeni acılar yaşamamamız için gerekli görülmektedir. Vatandaşlarımızın, bu tedbirler için anlayış göstereceğini ve ülkemizin yeşillendirilmesi konusundaki çabamızda bizlere yardımcı olacağına inancımız tamdır” ifadelerine yer verildi.
 

banner288
Son Güncelleme: 04.08.2018 13:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tük Pazartesi Fason Tohum Hazırlama Hizmetine Başlayacak!
Tük Pazartesi Fason Tohum Hazırlama Hizmetine Başlayacak!
Binboğa Yem Fabrikası, Ürünlerindeki Artışın Yüzde 18 Olduğunu Açıkladı!
Binboğa Yem Fabrikası, Ürünlerindeki Artışın Yüzde 18 Olduğunu Açıkladı!
Polis haberleri...
Polis haberleri...
Rum Motosikletlilerin Lokmacı Sınır Kapısı’ndaki Eylemi Sona Erdi
Rum Motosikletlilerin Lokmacı Sınır Kapısı’ndaki Eylemi Sona Erdi
36 yaşında hayatını kaybetti
36 yaşında hayatını kaybetti
Rum motosikletliler Lokmacı’da eylem yapıyor
Rum motosikletliler Lokmacı’da eylem yapıyor
Metehan kara giriş kapısı geçişlere yeniden açıldı
Metehan kara giriş kapısı geçişlere yeniden açıldı
Rum motosikletliler Güney Lefkoşa’nın sınır bölgelerinde eylem yapıyor
Rum motosikletliler Güney Lefkoşa’nın sınır bölgelerinde eylem yapıyor
Mehmetçik Üzüm Festivali yarın akşam başlıyor
Mehmetçik Üzüm Festivali yarın akşam başlıyor
Metehan kapısı geçişlere kapatıldı
Metehan kapısı geçişlere kapatıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim