Orman dairesi kesti vatandaş tepki gösterdi

ORMAN DAİRESİ KESTİ VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

ERGÜN YAHAT

Gazimağusa'da tarihi surlar çevresinde bulunan hendek içerisinde bulunan çam ağaçlarının kesilmesine bu alanda sabahleyin yürüyüş yapan bazı vatandaşlar tarafından tepki gösterilmiş konu ile ilgili görüşüne başvurduğumuz Gazimağusa orman dairesi şube amiri hendek içerisinde kuruyan çam ağaçlarının daire tarafından kesildiğini söyledi .

VATANDAŞIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Aşağıda paylaştığım fotoğraflar bu sabah gazimağusa hendek içerisinde çekilmiştir. Hendek içerisinde her sabah yürüyüş yapmaktayım. Dün sabah yani 31.10.2018 tarihinde ağaçlar sapa sağlam yerinde durmaktaydılar. Bu sabah kimseye zararı olmayan,hiç birşeye engel olmayan sapa sağlam bu ağaçların yerlerinde olmadığını kesilerek katliyam yapıldığını gördüm malum havalar soğudu birileri şöminede kulanmak üzere kesip odun haline getirmiştir. Üstelik hendek girişinde bekçi de bulunmaktadır.