Orman Dairesi İle Koop-Bank Orman Alanı Oluşturulması İçin Protokol İmzaladı

DİNÇYÜREK: "BÖYLELİKLE DOĞAYI, SOLUDUĞUMUZ HAVAYI, ÇOK DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜZEYE GETİREBİLECEĞİMİZE İNANMAKTAYIZ”

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koop-Bank) yetkilileri Dikmen'de hatıra ormanı oluşturulması için protokol imzaladı.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Dinçyürek Bakanlık’ta yer alan imza töreninde yaptığı konuşmada, Koop-Bank’ın çevreye ve toprağa sahip çıkarak orman alanı oluşturması adına yapmış olduğu girişimden memnuniyet duyduklarını belirtti ve girişimin örnek alınması temennisini dile getirdi.

Ormancılık konusunda temel hedefin, ülkedeki ormanlık alanları arttırmak olduğunu söyleyen Dinçyürek, her yıl milyonun üzerinde fidan dikerek mevcut ormanlık alanları çoğaltmaya çalıştıklarını belirtti.

Dinçyürek, "Böylelikle doğayı, soluduğumuz havayı, çok daha yaşanabilir bir düzeye getirebileceğimize inanmaktayız.Bu konuda sizlerin ve bizlerin hedefleri örtüşmektedir. Sizin adınıza yapacağımız bu çalışma için mutluyuz" dedi.

AKTUĞ

Koop-Bank Genel Müdür Yardımcısı Akay Aktuğ ise, yapacakları katkı için Orman Dairesi tarafından sağlanan imkanlar için teşekkür etti.

Aktuğ, amaçlarının çevrenin gelişimi ve toprak erozyonun önlenmesi çalışmalarına katkı koymak olduğunu kaydetti.

Törende Orman Dairesi Müdürü İsa Direk, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Aşkın Doygunel ile Koop-Bank Pazarlama Müdür Vekili Sadun Aytaçoğlu da hazır bulundu.