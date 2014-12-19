Orman Dairesi 750 Bin Fidan Dikecek

KİŞİ VE KURUMLARA ÜCRETSİZ FİDAN DA DAĞITILACAK

Orman Dairesi, ağaçlandırma sezonu için bir milyon fidan kullanacak.

Orman Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bir milyon fidanın 750 bini Gazimağusa, Lefkoşa ve Güzelyurt’ta bu amaçla hazırlanan arazilere ocak ayından itibaren dikilecek. Geri kalan ise kişi ve kuruluşlara ücretsiz dağıtılacak.

Fidan dikimi yapılacak sahaların arasında, kuraklık sonucu kuruyan fidanların bulunduğu Yeşilırmak yanık sahası gibi alanların da bulunduğu kaydedildi.