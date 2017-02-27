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27 Şubat 2017 Pazartesi 07:40

“Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” Yapıldı.

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin geleneksel olarak düzenlemekte olduğu; “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” dün yapıldı.

'Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” Yapıldı.
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 Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin geleneksel olarak düzenlemekte olduğu; “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” dün yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 7 km’lik yolun yüründüğü etkinlikte, orkideler gözlemlendi, konaklama yapıldı, eko köy; Bağlıköy (Ambeligu) yakınlarında katılımcılara yiyecek ve içecek ikram edildi.

Etkinliğe, dernek başkanı Türkay Fotalı, Lefke Kaymakamı Halil Çorba ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya yanında 300 dolayında çeşitli yaş gruplarından katılımcı katıldı.

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