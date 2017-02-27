“Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” Yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 7 km’lik yolun yüründüğü etkinlikte, orkideler gözlemlendi, konaklama yapıldı, eko köy; Bağlıköy (Ambeligu) yakınlarında katılımcılara yiyecek ve içecek ikram edildi.

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin geleneksel olarak düzenlemekte olduğu; “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” dün yapıldı.

Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin geleneksel olarak düzenlemekte olduğu; “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” dün yapıldı.