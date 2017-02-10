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10 Şubat 2017 Cuma 15:08

Orkide Gözlem Yürüyüşü 26 Şubat’ta

Orkide Gözlem Yürüyüşü 26 Şubat'ta
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Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü” 26 Şubat Pazar günü yapılacak.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, yürüyüş için saat 09.00’da Lefke Avrupa Üniversitesi giriş kapısı önünde toplanılacak, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapılacak, halk dansları ekibinin gösterisi sonrası yürüyüş başlayacak.

Açıklamada, LAÜ ve  Lefke Belediyesi’nin katkıları ile gerçekleşecek yürüyüşün 6.7 km’den oluştuğu  ve yürüyüş sonrasında katılımcılara belge verileceği de ifade edildi.

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