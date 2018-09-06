Organik Tarım Yasası İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda, Organik Tarım Yasası ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.





Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Organik Üreticiler Birliği üyeleri ve üreticiler katıldı.





Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana, bakanlık ve daire yetkililerinin; hem yasa gereği hem de yasa altında yapılan çalışmalar ve atılacak adımlar konusunda üreticileri bilgilendirdiği toplantıda, organik tarım çalışmalarına ve yasanın oluşturulmasına katkı koyan AB uzmanı da yer aldı.





YENİ TÜZÜKLER HAZIRLANACAK





Organik Tarım Yasası, 28 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmişti.





AB uyum yasaları çerçevesinde yer alan yasa altındaki tüzüklerle ilgili,AB uzmanları ile birlikte çalışmalar sürdürülecek.





Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Ayrıntılı Kurallar Tüzüğü ile Organik Ürünlerin Etiketlenmesi ile ilgili Usul ve Esasları Belirleyen Tüzük; organik ürünlerin kontrolü, depolanması, ulaşımı, paketlenmesi, işlenmesi, üretilmesine ilişkin kuralları düzenleyecek.





Tüzüklerin, Aralık ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu tüzüklerin yürürlüğe girmesinin ardından, organik üretim disiplin altına alınmış olacak. Bu tüzükler dışında organik su ürünleri ve deniz yosunu üretimi, şarap üretimi ve üçüncü ülkelerden ithal kurallarının düzenlendiği üç ayrı tüzük de hazırlanacak.





