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“Organik Tarım Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor...

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında bugün yaptığı toplantıda “Organik Tarım Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye başladı.

“Organik Tarım Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor...

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında bugün yaptığı toplantıda “Organik Tarım Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye başladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 13:43
“Organik Tarım Yasa Tasarısı” Komitede Görüşülüyor...

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında bugün yaptığı toplantıda “Organik Tarım Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye başladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite toplantısına davetli olarak,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan, Sağlık Bakanlığı’ndan,  Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer de katılarak görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığındaki toplantıya UBP Milletvekili ve Başkan Vekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

Genel gerekçesine göre Organik Tarım Yasa Tasarısı, ülkede organik tarım faaliyetlerinin artırılması ve aynı zamanda, organik tarım faaliyeti gerçekleştiren işletmecilerin AB standartlarında etkin denetiminin sağlanması ve sertifika kuruluşlarının kaydının yapılması amacıyla hazırlandı.

Yürürlüğe girmesiyle, ülkede büyük öneme sahip olan gıda güvenliği alanında, sağlıklı gıdaya yönelik büyük bir adım atılmış olacağı kaydedilen tasarının Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi eşgüdümünde Tarım Bakanlığı tarafından ilgili paydaşlar ile görüşülerek hazırlandığı da belirtildi.

Son Güncelleme: 04.05.2018 16:49
Anahtar Kelimeler:
OrganikTarımTasarıGörüşmesi
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