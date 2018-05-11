“Organik Tarım Yasa Tasarısı” komitede görüşülmeye vevam ediliyor

CUMHURİYET MECLİSİ, AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASA TASARILARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTE BUGÜN TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite “Organik Tarım Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye bugün de devam etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplandı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

Toplantıya ayrıca davetli olarak katılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan, Sağlık Bakanlığı’ndan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan ve AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer, görüş ve önerilerini sundular.

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi eşgüdümünde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilgili paydaşlarla görüşülerek hazırlanan Organik Tarım Yasa Tasarı, organik ürünlere yönelik talebin karşılanması, kaliteli organik ürünlerin tedarik edilmesi ve tarım sektöründe organik ürün piyasasının güçlenmesini amaçlıyor.

Tasarının yasallaşmasıyla, ülkede büyük öneme sahip olan gıda güvenliği alanında, sağlıklı gıdaya yönelik büyük bir adım atılmış olacağı da belirtiliyor.

(TUĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI