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Organik Tarım Yasa Tasarısı Komitede…

AB UYUM YASA TASARILARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTE BUGÜNKÜ TOPLANTISINDA TASARIYI GÖRÜŞMEYİ SÜRDÜRDÜ

Organik Tarım Yasa Tasarısı Komitede…

AB UYUM YASA TASARILARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTE BUGÜNKÜ TOPLANTISINDA TASARIYI GÖRÜŞMEYİ SÜRDÜRDÜ

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:30
Organik Tarım Yasa Tasarısı Komitede…

AB UYUM YASA TASARILARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTE BUGÜNKÜ TOPLANTISINDA TASARIYI GÖRÜŞMEYİ SÜRDÜRDÜ
 

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi bugünkü toplantısında “Organik Tarım Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığındaki komitenin, UBP Milletvekili Başkan Vekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Fikri Toros’un yer aldığı toplantısına, bazı davetliler de katıldı.

Halka sağlıklı gıda sunulması yolunda önemli bir adım olması amacıyla hazırlanan Organik Tarım Yasa Tasarısı, organik ürünlere yönelik talebin karşılanması, kaliteli organik ürünlerin tedarik edilmesi ve tarım sektöründe organik ürün piyasasının güçlenmesi hedeflerini de taşıyor.

Son Güncelleme: 09.05.2018 14:54
Anahtar Kelimeler:
OrganikTarımYasaTasarı
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