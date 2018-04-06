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“ORGANİK TARIM YASA TASARISI” GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Organik Tarım Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etti.

“ORGANİK TARIM YASA TASARISI” GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Organik Tarım Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etti.

06 Nisan 2018 Cuma 17:02
“ORGANİK TARIM YASA TASARISI” GÖRÜŞÜLDÜ
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“ORGANİK TARIM YASA TASARISI” GÖRÜŞÜLDÜ

Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, Organik Tarım Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam etti.
 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Organik Tarım Yasa Tasarı’nın genel gerekçesi şöyle:
 

“Organik Tarım, en iyi tarım ve çevre uygulamalarını, yüksek düzeyde biyoçeşitliliği, doğal kaynakların korunmasını, yüksek hayvan refah standartlarının uygulanmasını bir araya getiren ve sonuç olarak doğal maddeler ve işlemler kullanılarak üretilen ürünler için çiftlik yönetimi ve gıda üretimini kapsayan bir üretim metodudur. Bu nedenle, organik üretim metodu bir yandan tüketicilerin organik ürünlere olan talebine cevap verirken, diğer yandan da kırsal kalkınmayı teşvik ederek, çevre ve hayvan refahının korunmasına katkıda bulunmaktadır. Ülkemizde organik tarım faaliyetlerinin artırılması ve ayni zamanda, organik tarım faaliyeti gerçekleştiren işletmecilerin AB standartlarında etkin denetiminin sağlanması ve Sertifika Kuruluşlarının kaydının yapılması amacıyla, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi eşgüdümünde Bakanlığımız tarafından ilgili paydaşlar ile görüşülerek Organik Tarım Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Yasa Tasarısı hazırlanmasında, Avrupa Birliği’nin organik tarım ile ilgili 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğü ana referans olarak kabul edilmiş olup, organik tarım konusundaki kuralların tamamı gözetilerek, kendi yapımıza uyumu sağlanmıştır. Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesi ile, organik ürünlere yönelik talebin karşılanması, kaliteli organik ürünlerin tedarik edilmesi ve tarım sektöründe organik ürün piyasasının güçlenmesi sağlanacaktır. Son olarak, Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girmesi ile, ülkemizde büyük öneme sahip olan gıda güvenliği alanında, sağlıklı gıdaya yönelik büyük bir adım atılmış olacaktır.”
 

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan, Sağlık Bakanlığı’ndan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundular.
CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Başkan Vekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

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