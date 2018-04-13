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ORGANİK TARIM YASA TASARISI ELE ALINDI

ORGANİK TARIM YASA TASARISI ELE ALINDI

13 Nisan 2018 Cuma 14:34
ORGANİK TARIM YASA TASARISI ELE ALINDI
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ORGANİK TARIM YASA TASARISI KOMİTE'DE...

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASA TASARILARINI GÖRÜŞMEK ÜZERE OLUŞTURULAN GEÇİCİ VE ÖZEL KOMİTE TOPLANDI

ORGANİK TARIM YASA TASARISI ELE ALINDI

 Cumhuriyet Meclisi’ndeki  Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı'nda toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Komite, gündeminde bulunan, “Organik Tarım Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında toplanan Komite’ye, UBP Milletvekili ve Başkan Vekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

Toplantıda davetli olarak,  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan, AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer de katılıp, görüş ve önerilerini sundular.

Organik Tarım Yasa Tasarı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Organik Tarım, en iyi tarım ve çevre uygulamalarını, yüksek düzeyde bio-çeşitliliği, doğal kaynakların korunmasını, yüksek hayvan refah standartlarının uygulanmasını bir araya getiren ve sonuç olarak doğal maddeler ve işlemler kullanılarak üretilen ürünler için çiftlik yönetimi ve gıda üretimini kapsayan bir üretim metodudur. Bu nedenle,  organik üretim metodu bir yandan tüketicilerin organik ürünlere olan talebine cevap verirken, diğer yandan da kırsal kalkınmayı teşvik ederek, çevre ve hayvan refahının korunmasına katkıda bulunmaktadır.

Ülkemizde organik tarım faaliyetlerinin artırılması ve aynı zamanda, organik tarım faaliyeti gerçekleştiren işletmecilerin AB standartlarında etkin denetiminin sağlanması ve Sertifika Kuruluşlarının kaydının yapılması amacıyla, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi eşgüdümünde Bakanlığımız tarafından ilgili paydaşlar ile görüşülerek Organik Tarım Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Yasa Tasarısı hazırlanmasında, Avrupa Birliği’nin organik tarım ile ilgili 834/2007 sayılı Konsey Tüzüğü ana referans olarak kabul edilmiş olup, organik tarım konusundaki kuralların tamamı gözetilerek, kendi yapımıza uyumu sağlanmıştır.

Yasa Tasarısının yürürlüğe girmesiyle, organik ürünlere yönelik talebin karşılanması, kaliteli organik ürünlerin tedarik edilmesi ve tarım sektöründe organik ürün piyasasının güçlenmesi sağlanacaktır. Son olarak, Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girmesiyle, ülkemizde büyük öneme sahip olan gıda güvenliği alanında, sağlıklı gıdaya yönelik büyük bir adım atılmış olacaktır.”

Anahtar Kelimeler:
ARMAĞAN CANDANOrganik Tarım Yasa TasarısıOrganik TarımGülşah Sanver Manavoğlu
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