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22 Şubat 2017 Çarşamba 10:35

Organik Tarım Yapmak İsteyen Üreticilerden Başvuru Kabul Ediliyor

Organik bitkisel ve hayvansal tarım yapmak isteyen üreticiler, Tarım Dairesi Organik Tarım Birimi’ne başvurabilecek.

Organik Tarım Yapmak İsteyen Üreticilerden Başvuru Kabul Ediliyor
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Organik bitkisel ve hayvansal tarım yapmak isteyen üreticiler, Tarım Dairesi Organik Tarım Birimi’ne başvurabilecek.

Tarım Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, başvurular, 27 Şubat ile 3 Mart arasında yapılabilecek.

Tarım Dairesi Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin birlikte yürüttüğü “Organik Tarım Projesi” kapsamında kabul edilecek başvurular sırasında üreticilerin KKTC kimlik kartı, tapu belgesi ve arazi haritası gerekecek.

Bilgi için 2273735/125 numaralı telefonun aranabileceği de belirtildi.

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