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“Organ Nakli Uygulama Ve Yasal Düzenlemeler” Sempozyumu Düzenleniyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği organizasyonunda “Organ Nakli Uygulama ve Yasal Düzenlemeler” konulu hekimlere ve hastalara yönelik sempozyum düzenlenecek.

“Organ Nakli Uygulama Ve Yasal Düzenlemeler” Sempozyumu Düzenleniyor

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği organizasyonunda “Organ Nakli Uygulama ve Yasal Düzenlemeler” konulu hekimlere ve hastalara yönelik sempozyum düzenlenecek.

14 Aralık 2014 Pazar 16:00
“Organ Nakli Uygulama Ve Yasal Düzenlemeler” Sempozyumu Düzenleniyor
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği organizasyonunda “Organ Nakli Uygulama ve Yasal Düzenlemeler” konulu hekimlere ve hastalara yönelik sempozyum düzenlenecek.

16-17 Aralık tarihlerinde iki gün sürecek sempozyumun açılış konuşmalarını Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Filiz Besim yapacak.

Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, sempozyuma, konuşmacı olarak Prof. Dr. Cengiz Utaş, Prof. Dr. Fazıl Tuncay Aki ve Dr. Necmi Bayraktar ve Dr. Düriye Deren Oygar katılacak.

“Organ Nakli ve Tedavi Seçenekleri” konusu 16 Aralık Salı günü 19.00-22.00 arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Merkez binasında hekimlere yönelik olarak yapılırken;  “Kronik Böbrek Hastalıkları Eğitim Programı Hasta Eğitim Toplantısı” 17 Aralık Çarşamba günü 10.00-12.00 arasında Lefkoşa Devlet Hastanesi Thalassamia Konfrerans salonunda yer alacak.

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Organizasyonunda “Organ Nakli Uygulama Ve Yasal Düzenlemeler” Konulu Hekimlere Ve Hastalara Yönelik Sempozyum Düzenlenecek.
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