“Organ Nakli Uygulama Ve Yasal Düzenlemeler” Sempozyumu Başladı

GÜLLE: “SAĞLIĞIN KLASİK YÖNTEMLERİNİN ÖTESİNE GEÇMEYİ ÖNGÖREN YASA NİTEL DÖNÜŞÜMÜ DE ZORUNLU KILIYOR”

BESİM: “ÇAĞ DIŞI BİR YASAYLA ÇALIŞIYORDUK YENİSİNİN HAZIRLANMASI ÇOK SEVİNDİRİCİ”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği organizasyonunda “Organ Nakli Uygulama ve Yasal Düzenlemeler” konulu hekimlere ve hastalara yönelik sempozyum başladı.

İki gün sürecek sempozyum Tabipler Birliği Eğitim Sekreteri Düriye Deren Oygar’ın yasanın hazırlanma süreciyle ilgili yaptığı bilgilendirme ile başladı. Sempozyumun açılış konuşmalarını sırasıyla Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Filiz Besim ve Sağlık Bakanı Ahmet Gülle yaptı.

“Organ Nakli ve Tedavi Seçenekleri” konusu dün akşam 19.00-22.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Merkez binasında hekimlere yönelik olarak yapılırken; “Kronik Böbrek Hastalıkları Eğitim Programı Hasta Eğitim Toplantısı” bugün 10.00-12.00 arasında Lefkoşa Devlet Hastanesi Thalassaemia Konfrerans salonunda yer alacak.

BESİM

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Filiz Besim sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, 6 yılın sonunda çok ciddi bir uğraş vererek, hazırlanan organ doku ve hücre nakil yasası hakkında bilgi vererek, çok çağ dışı bir yasayla çalıştıklarını ve yenisinin hazırlanmasının çok sevindirici olduğunu söyledi.

Besim, tüzüklerin tamamlanmasıyla altyapının da hazır olacağını ve yasanın hayata geçeceğini belirterek, birlik olarak bu tüzüklerin bir an önce tamamlanması için konuyu yakından takip ettiklerini vurguladı.

Yasanın çıkmasıyla çok önemli bir konuyu daha, tüp bebek merkezlerinin de denetim altına alınacağını dile getiren Besim, hazırlanacak tüzükler hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Besim, sempozyumda hem yasayı hem de vatandaşların merak ettiği konuları konuşmak istediklerini belirterek, ilk kez koruyucu hekimlik konusunda da değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

GÜLLE

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, bu yasanın günümüzde mecliste geçen en önemli yasalardan biri olduğunu belirterek, “Bir yasayla ilgili bu kadar kulis yapıldığını daha önce görmemiştik” dedi.

Bu yasanın herkes için büyük bir sınav olduğunu dile getiren Gülle, sağlığın klasik yöntemlerinin ötesine geçmeyi öngören bu yasanın nitel dönüşümü de zorunlu kıldığını söyledi.

Gülle, bu yasanın tüzüklerinin de yasa kadar önemli olduğunu ve eksiksiz uygulanması gerektiğini belirterek, bu yasayı bekleyen çok sayıda hasta olduğunu da vurguladı.

Bu yasanın uzun ve zorlu bir uğraş sonrası hayata geçtiğini ifade eden Gülle, yaşanan zorluklara örnekler vererek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Yasanın meclisten geçmesinin devlet ve sivil toplum işbirliğine verilecek en güzel örneklerden olduğunu ifade eden Gülle, taraflardan biri bile zafiyet gösterse bu yasanın bu haliyle geçemeyeceğini vurguladı.

Gülle, yasayla ilgili hala yapılacak çok şey olduğunu ifade ederek, “Biz Ocak 2015’de hayata geçecek diye taahhütte bulunduk çalışıyoruz. Yaptığımız görüşmeler çok heyecan verici. Atacağımız birkaç kritik adım var sonrasında dinamik sürece gireceğiz” dedi.