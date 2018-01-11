ORAN: “SÜRATLE BİR GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURULMASI VE EN KISA SÜREDE YENİ BİR SEÇİME GİDİLMESİ GEREK ”

Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD) Başkanı Hakan Oran, seçimden sonra ortaya çıkan hassas süreçte toplumun kayıplarının en aza indirilmesi için süratle bir geçiş hükümeti kurulması ve en kısa sürede yeni bir seçime gidilmesi görüşünü ortaya koydu.

Oran, seçim sistemi ile ilgili yasanın düzeltilerek basitleştirilmesi, bütçenin geçirilerek piyasanın rahatlatılması ve halkın gündelik yaşantısını kolaylaştıracak refahını sağlayacak yasaların geçirilerek bu sürenin en olumlu şekilde kullanılması gerekliliğine de işaret etti.

Oran yaptığı yazılı açıklamada, sivil toplumun bireyleri olarak yeni seçilen halkın temsilcilerinden ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan beklentilerini kamuoyuna duyurdu.

Ortaya çıkan seçim sonuçlarının halkın menfaatine olmadığını savunan Oran, toplumdaki ayrışmayı en aza indirecek, toplumun büyük bir çoğunluğunda fikir birliği sağlayacak çözüm ve önerilere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Oran, ülkenin imarından çevreye, eğitimden sağlığa hallolmasını bekleyen birçok sorun olduğunu sözlerine ekledi.