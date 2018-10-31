Opera Sanatçıları Tuğrul Enver Töre Ve Sermin Dikmen Töre, Salzburg’da

Lefkoşa, 31 Ekim 18 : 21. TÜRKSOY Opera Günleri’nde KKTC\'yi Temsil eden Opera Sanatçıları Tuğrul Enver Töre ve Sermin Dikmen Töre, Avusturya\'nın Salzburg şehrinde düzenlenen "Oper im Berg Festivali"ne davet edildi.

Opera sanatçıları, festival kapsamında sahnelenecek olan G. Rossini\'nin Sevil Berberi (Il Barbiere di Siviglia) opera eserinde Don Bartolo ve Rosina rollerini seslendirmek üzere Kasım ayında Avusturya’ya gidecek.

Türkiye\'de faaliyet gösteren Sedat Gürel - Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı’nın katkıları ile sahnelenecek olan opera eseri, 23 ve 30 Kasım tarihlerinde Slazburg\'da seyirci karşısına çıkacak.

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