Onun adı artık LEFKOŞA

Tüm masrafları karşılıyorum Belediye bünyesinde de sahipleniyorum

Kıbrıs Manşet Özel Haber





Lefkoşa Dereboyu Bölgesi’nde yaralı bir şekilde koşuştururken Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği tarafından bulunan ve yapılan kontrollerde ileri derecede deri enfeksiyon hastalığı bulunan can dostu Lefkoşa Belediyesi tarafından sahiplenildi.





Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, duyarlılığıyla örnek bir davranış sergileyerek, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği kontrolünde bulunan yaralı can dostunun tedavisinde oluşacak olan veteriner masraflarını belediye olarak üstleneceklerini bildirdi. Tedavisi yapılıp sağlığına kavuşturulduktan sonra da Can dostunu Lefkoşa ismiyle, Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde sahipleneceği söyledi.