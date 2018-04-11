HAVA YARIN PARÇALI BULUTLU OLACAK; ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAĞMUR BEKLENMİYOR…



Hava, yarın parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu olacak. Önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor.



Meteoroloji Dairesi’nin 12-18 Nisan dönemini kapsayan raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



Yarın parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu; Cuma günü açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Cumartesi günü açık ve az bulutlu; Pazar günü açık; Pazartesi açık az bulutlu; Salı ve Çarşamba günler ise parçalı az bulutlu olacak.



En yüksek hava sıcaklığı, genellikle, iç kesimlerde 26 - 29; sahillerde ise 22 - 25 derece dolaylarında seyredecek.



Rüzgarın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.