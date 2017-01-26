Önlem Alınmalı



Gazimağusa’nın Kalliland bölgesinde dün gece saat 22.30 sıralarında öğrenci oldukları öğrenilen Nijeryalı iki grup arasında çıkan baltalı, bıçaklı, sopalı kavgada kan aktı, birisi ağır 3 kişi yaralandı. Kaliland’ın savaş alanına döndüğü kavga nedeniyle başta bölge sakinleri olmak üzere olay esnasında sokaktan geçen sürücüler büyük korku yaşadı.Son dönemlerde ülkede uyuşturucu, hırsızlık ve şiddet olaylarının arttığına dikkat çeken vatandaşlar yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi… Diyalog’u dün gece arayan çok sayıda Mağusalı, huzurlarının kalmadığını, kentte kriminal vakaların her geçen gün arttığını ve polisin olaylara yetişmekte zorluk çektiğini ifade etti.Kuzey Kıbrıs’a öğrenci olarak giriş yapan ve ondan sonra okula hiç gitmeyen 10 binin üzerinde yabancı uyruklu olduğu iddiasında bulunan vatandaşlar, polisin geçen hafta başlattığı denetimlerin artarak sürmesini ve ülkede kayıt dışı olanların sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtti.Gazimağusa’nın Kalliland bölgesinde dün gece saat 22.30’da Nijeryalı iki grup arasında çıkan baltalı, bıçaklı, sopalı kavga kanlı sonuçlandı. “Kalliland” olarak bilinen bölgedeki bir sokak içerisinde bir birileri ile kavgaya tutuşan öğrencilerin olayında iki araç zarar görürken, biri ağır olmak üzere 3 Nijerya uyruklu öğrenci yaralandı.Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre çıkan kavga esnasında, polisin henüz kimliğini belirleyemediği Nijerya uyruklu bir öğrenci başına aldığı balta darbesi sonucu ağır yaralandı. Bir arkadaşı tarafından kavga esnasında hasar gören araçlardan biri ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne getirilen Nijerya uyruklu genç, apar topar ameliyata alındı.Aldığı balta darbesi sonucu başından feci şakilde yaralanan Nijerya uyruklu gencin durumunun oldukça ciddi olduğu bildirildi. Genç ile birlikte henüz kimliği belirlenemeyen bir Nijerya uyruklu öğrenci de kavga sırasında yaralanırken, kavgaya karışan diğer Nijeryalı grup polis tarafındanDiyalog