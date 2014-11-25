Öneri’nin Siyasi Partilere Ziyareti Sürüyor

ÖNERİ, UBP’Yİ ZİYARET ETTİ

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, siyasi partilere yönelik başlattığı ziyaretler kapsamında ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi’ni (UBP) ziyaret etti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Şafak Öneri, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’le görüşmesi sırasında yaptığı konuşmada, “geciken adalet adalet değildir” anlayışıyla, adaletin erken tecelli etmesi noktasında yetkili her makama bazı görevler düştüğünü, adaletin gecikmesine neden olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışacaklarını söyledi.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ NOKTASINDA TIKANDIK”

Öneri, adli yılla ilgili de planları olduğunu ancak bu düzenlemelerin bazılarının kendilerini aştığını kaydederek, özellikle Anayasa değişikliği noktasında tıkandıklarını kaydetti.

“YARGIÇ SAYISI İHTİYACA CEVAP VEREMİYOR”

“Yargıç sayısı bugünkü ihtiyaca cevap veremiyor, Yüksek Mahkeme’deki gecikmelerin esas nedeni budur, bunun aşılması anayasal bir sorundur. Ancak referanduma sunulması halinde değişiklik yapılabilir. Önümüzdeki seçimlere sadece yargıyı ilgilendiren noktalarda referanduma götürecek bir süreç yaşanabilir mi?” diyen Öneri, siyasi partilere yönelik ziyaretlerinde bu konuda görüş aldıklarını belirtti.

ÖZGÜRGÜN: “DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise, KKTC’nin bugünkü durumuna gelmesinde yargının büyük rolü olduğunu belirterek, bundan sonra da yargının gelişmesini sağlayacak adımlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Genel olarak parlamentonun birlik içerisinde çalıştığını ifade eden Özgürgün, kısa süre önce referanduma giden Anayasa değişiklikleri arasında yargıyla ilgili değişikliklerin de “güme” gittiğini söyledi.

“HALKIN İTİRAZ EDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

Özgürgün, sadece yargıyla ilgili değişikliklerin yer aldığı bir referandumda halkın itiraz edeceğini düşünmediğini dile getirerek, siyasetin de yargının önünü açmak için gerekeni yapmaya zorunlu olduğunu kaydetti.

Anayasayla ilgili değişiklikleri referanduma sunmak için Meclis’te de bir çalışma başlatılması konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten UBP Genel Başkanı Özgürgün, yargının önünün açmasının önemine işaret etti.