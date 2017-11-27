Önder Avm Gazimağusa 8.Yaşını İnciraltında Kutladı.

8 yıldır yazdığım haber başlığı aynen devam ediyor " önder eğlence de daönder "Geceye Direktör Enver Sanver,genel mdr Ersin Avcı vardiya müdürleri SalihMehcen ve Dervişe Tilki ile çalışanlar katıldılar.Eğlencenin tavan yapıp önder olduğu yemekte bayan çalışanlar şıklıkları ileyarışta oldular.Yılın personeli seçilen Dervişe Tilki ye çiçek takdimi ve para ödülüdirektör Enver Sanver tarafından verilirken Sanver e de kendilerine işimkanı yarattığı için tüm personel adına çiçek takdim edildi.Genel mdr.Ersin Avcı da konuşmasında 8 yıldır kentin en ucuz ve en kalitelıalış veriş merkezi olan ve olmaya devam edecek olan ÖNDER AVM siz çalışanlarsayesinde 8 yıldır zirvededir dedi.