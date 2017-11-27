Önder Avm Gazimağusa 8.Yaşını İnciraltında Kutladı.

önder "
Geceye Direktör Enver Sanver,genel mdr Ersin Avcı vardiya müdürleri Salih
Mehcen ve Dervişe Tilki ile çalışanlar katıldılar.
Eğlencenin tavan yapıp önder olduğu yemekte bayan çalışanlar şıklıkları ile
yarışta oldular.
Yılın personeli seçilen Dervişe Tilki ye çiçek takdimi ve para ödülü
direktör Enver Sanver tarafından verilirken Sanver e de kendilerine iş
imkanı yarattığı için tüm personel adına çiçek takdim edildi.
Genel mdr.Ersin Avcı da konuşmasında 8 yıldır kentin en ucuz ve en kalitelı
alış veriş merkezi olan ve olmaya devam edecek olan ÖNDER AVM siz çalışanlar
sayesinde 8 yıldır zirvededir dedi.