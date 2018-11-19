Önce Eşini Öldürdü, Ardından Kendi Yaşamına Son Verdi

GÖNYELİ’DE KARASALİH ÇİFTİNİN ÖLÜ BULUNMASI…

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Gönyeli’de bu sabah erken saatlerde ölü bulunan Sevinç Karasalih’in eşi tarafından öldürüldüğü; eşi Hasan Yılmaz Karasalih’in ise cinayetin ardından kendi yaşamına son verdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Polis Basın Subaylığı yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Gönyeli’de Edipler Sokak’taki evlerinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı Hasan Yılmaz Karasalih (E-63) eşi Sevinç Karasalih’i (K-60) boğarak öldürdükten sonra kendi yaşamını da sonlandırdı.

(GÜL/FEZ)