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“Önce Kadın“

Telsim ve İş Kadınları Derneği işbirliğinde hayata geçirilen “Önce Kadın” projesi kapsamında kadınların girişimcilik yönünü güçlendirmek ve satış konusundaki becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimler devam ediyor.

“Önce Kadın“

Telsim ve İş Kadınları Derneği işbirliğinde hayata geçirilen “Önce Kadın” projesi kapsamında kadınların girişimcilik yönünü güçlendirmek ve satış konusundaki becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimler devam ediyor.

28 Kasım 2014 Cuma 08:21
“Önce Kadın“
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ÖNCE KADIN PROJESİ’NDEKİ KADINLAR İLERİ SATIŞ TEKNİKLERİ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİ

Telsim ve İş Kadınları Derneği işbirliğinde hayata geçirilen “Önce Kadın” projesi kapsamında kadınların girişimcilik yönünü güçlendirmek ve satış konusundaki becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimler devam ediyor.

Telsim’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa bölgesinde başlayan eğitimlerin ikinci durağı Serdarlı oldu.

Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği, Göndendere Kültür ve Sanat Derneği ile Serdarlı bölgesinde evde üretim yapan tüm kadınların katıldığı eğitim, Telsim Raporlama ve Eğitim Kıdemli Uzmanı Özgür Çakmak tarafından verildi.

Serdarlı Belediyesi’nde gerçekleşen eğitime Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar da katıldı. Eğitimde katılımcılara etkili ve verimli satış yapabilmeleri konusunda bilgi aktarıldı.

KADINLAR ETKİLİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİ

Telsim Raporlama ve Eğitim Kıdemli Uzmanı Özgür Çakmak, eğitim sırasında katılımcılara el emeği göz nuru ürünleri daha etkili şekilde sunup satabilmenin yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye Vodafone’da uygulanan “Önce Kadın” projesinden ilk 9 ay içerisinde 79 bin kadının faydalandığı bilgisini katılımcılarla paylaşan Çakmak, Kıbrıs’ta da önemli sayıda kadının proje sayesinde ekonomik özgürlüklerini kazanıp ürettiklerini kazanca dönüştürdüğünü söyledi.

Açıklamada, Telsim ile İş Kadınları Derneği işbirliğinde hayata geçirilen “Önce Kadın İlan Servisi” kapsamında üretici kadınlara yönelik düzenlenen satış eğitimlerinin ilerleyen günlerde çeşitli bölgelerdeki üretici kadınlara verilmeye devam edeceği kaydedildi.

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