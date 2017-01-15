Önce Çarptı, Sonra Cayır Cayır Yandı!



Lefkoşa’da dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında bir araç alev aldı ancak yaralanma olmadı. Kaza saat 03:00 raddelerinde meydana geldi.Dikmen’de sakin 19 yaşındaki Yaşar Kızıltan, 77 mlg alkol tesiri altında sürdüğü EU 754 plakalı aracıyla Bedrettin Demirel Caddesi üzerinden Kuzey istikametine doğru seyrederken Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi’ne giriş yaptığı bir esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan Nestle Gıda LTD’e ait bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç Lefkoşa İtfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.Yenidüzen