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05 Temmuz 2017 Çarşamba 14:29

ÖNCE ARABAYA SONRA DİREĞE ÇARPTI!

ÖNCE ARABAYA SONRA DİREĞE ÇARPTI!
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Dikkatsiz şekilde anayola çıkan minibüs, önce salon bir araca ardından da telefon direğine çarparak durabildi

Gazimağusa’da, Antalyalılar bölgesi olarak da bilinen Zafer Mahallesi’nin sakinleri, güne ilginç bir kaza ile başladı. Sürücüsü tarafından dikkatsiz bir şekilde ana caddeye çıkan minibüs, cadde üzerinde seyretmekte olan salon araca, ardından ise yolun solunda bulunan telefon direğine çarptı.

Facianın eşiğinden dönülen kaza dün sabah 08.30’da meydana geldi. Yönetimindeki TND 054 plakalı minibüs ile tali yoldan anayola dikkatsiz bir şekilde çıkan sürücü Orçun Çayır, o esnada cadde üzerinde seyretmekte olan 36 yaşındaki Elmas Soylu yönetimindeki FS 815 plakalı salon araca çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta savrularak yolun solundaki telefon direğine çarptı.Kaza sonucu Elmas Soylu, hafif şekilde yaralanarak olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, telefon direği devrilerek hasara uğradı. Telefon Dairesi’nden ekipleri arızayı giderirken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.  
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ÖNCE ARABAYA SONRA DİREĞE ÇARPTI!
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