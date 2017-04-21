Omzundaki İncinme Nedeniyle Geceyi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Geçiren Meral Akıncı Taburcu Ediliyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında düşme nedeniyle sol omzunda çıkık tespit edilen, sedasyon anestezisi altında çıkığı yerine konan ve müşahede amaçlı dün akşam hastanede tutulan Akıncı’nın evinde dinlenmek üzere bugün öğleden sonra taburcu edileceğini belirtti.

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