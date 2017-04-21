Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Nisan 2017 Cuma 13:50

Omzundaki İncinme Nedeniyle Geceyi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Geçiren Meral Akıncı Taburcu Ediliyor

Omzundaki incinme nedeniyle geceyi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde geçiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, bugün öğleden sonra hastaneden taburcu edilecek.

Omzundaki İncinme Nedeniyle Geceyi Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde Geçiren Meral Akıncı Taburcu Ediliyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 21 Nisan 17 : Omzundaki incinme nedeniyle geceyi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde geçiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, bugün öğleden sonra hastaneden taburcu edilecek.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında düşme nedeniyle sol omzunda çıkık tespit edilen, sedasyon anestezisi altında çıkığı yerine konan ve müşahede amaçlı dün akşam hastanede tutulan Akıncı’nın evinde dinlenmek üzere bugün öğleden sonra taburcu edileceğini belirtti.

Dizdarlı, Meral Akıncı’nın gelecek hafta yeniden doktor kontrolünden geçeceğini de kaydetti.

(RÇ/GÜL)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN EKONOMİ CİDDİ ŞEKİDLE GELİŞTİ” ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın Açılışını Yaptı Özgürgün, Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı'nın...
“Evimiz Darmadağın” “Evimiz Darmadağın”
63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti 63 Yaşındaki Ayşe Şahmaran Hayatını Kaybetti
Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un Ailesinin Öncülüğünde Zonguldak'ta Tepki Yürüyüşü Düzenlendi Gazimağusa’da Öldürülen Burcu Okumuş'un...
Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı Mdp, 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajı Yayımladı
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ BEKİRSİZLİĞE RAĞMEN...
Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ), KKTC Merkez Bankası ve Kıbrıs Türk Ekonomi Kurumu işbirliğiyle...

Haberi Oku