



OMDUSMAN DİZDARLI, ŞANSAL’IN BAKANLAR KURULU ONAYI OLMADAN SINIR DIŞI EDİLMESİNİN YASAL OLMADIĞINI KAYDETTİ

Omdusman Emine Dizdarlı, Barbaros Şansal’ın Bakanlar Kurulu onayı olmadan sınır dışı edilmesinin Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince yasal olmadığını kaydetti.

Kararın KKTC Anayasası’nın düşünce, söz ve anlatım özgürlüğünü düzenleyen 24’üncü maddesine ve temel insan hakları prensiplerine de aykırılık teşkil ettiğini ifade eden Dizdarlı, Barbaros Şansal’ın KKTC’den ihracı ile ilgili basında yer alan haberlere istinaden yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında ülkede yabancı bir kişinin ihracını düzenleyen prosedürün Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası tahtında belirlendiğine işaret eden Dizdarlı, yasanın ilgili maddesini şöyle aktardı:

“Fasıl 105’in 6’ncı maddesi ‘Yasaklanan Göçmenleri’ tanımlamaktadır. Bu Yasa maddesinin 6(1)(d) maddesine göre, kasten adam öldürmekten hüküm giyen veya işlediği bir suçtan mahkûm edilerek bir süre hapis cezasına çarptırılan ve cezası kayıtsız koşulsuz affedilmemiş bulunan ve kasten adam öldürmekle veya işlediği suçla ilgili koşullar dolayısıyla Muhaceret Memurunca istenmeyen bir göçmen sayılan herhangi bir kişinin KKTC’ye girmesine izin verilmez.”

Yine aynı yasanın 14’üncü maddesinin sınır dışı edilme emirlerini düzenlediğini hatırlatan Dizdarlı, şöyle devam etti:

“Bu Yasa maddesine göre, KKTC İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Evren’in Baş Muhaceret Memuru olarak sınır dışı emir verme yetkisi bulunmakla beraber, aynı maddenin 3’üncü bendine göre, sınır dışı edilmesi emredilen bir yabancı, Bakanlar Kurulu’nun onayı ile hangi ülkeden gelmişse o ülkeye veya gönderilmeye rıza göstereceği herhangi bir yere gönderilebilir.

Yine belirtmek isterim ki, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Sayın Serdar Denktaş, İçişleri Bakanının kararı onaylayan bir Bakanlar Kurulu kararı olmadığını basında açıklamıştır. KKTC İçişleri Bakanı Sayın Kutlu Evren’in Sayın Barbaros Şansal’ı Bakanlar Kurulu onayı olmaksızın sınır dışı etmesi Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince yasal değildir.”

“ANAYASA VE TEMEL İNSAN HAKLARI PRENSİPLERİNE AYKIRI…”

Dizdarlı, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in, Barbaros Şansal’ın “Anavatan Türkiye’nin içinden geçtiği bu kritik ve acılı süreçte şuç işlediği için ihraç edilmesi gerektiği halde edilmeyen, ancak sürekli olarak KKTC’nin hoşgörülü ve özgürlükçü yapısından faydalanıp, Kıbrıs Türk halkının tolerans sınırlarını zorlayarak Anavatan Türkiye’ye aşırı ifadelerle dil uzatmasına hükümet olarak müsamaha etmemiz mümkün değildi” dediğini ve Şansal’ın Türkiye’ye aşırı ifadelerle dil uzatıldığı nedeniyle ihraç edildiğini ifade ettiğine işaret etti ve şunları kaydetti:

“Bu kişinin ‘Yasaklanan Göçmen’ ilan edilmesi Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın ilgili hükümleri ile belirlenen şekilde kısıtlı olup, bir kişinin kişisel görüşlerinden ötürü veya aşırı dil kullanımı nedeniyle ‘Yasaklanan Göçmen’ ilan edilmesi veya KKTC’den ihraç edilmesi Fasıl 105 hükümlerine, KKTC Anayasası’nın düşünce, söz ve anlatım özgürlüğünü düzenleyen 24’üncü maddesine ve temel insan hakları prensiplerine aykırılık teşkil etmektedir.”

“İHRAÇ EDİLMESİ KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR İNSAN HAKKI İHLALİDİR”

Barbaros Şansal’ın KKTC’de moda akademisi açma girişimleri olduğuna ve adanın bir çok yerinde gayrimenkulü olduğuna işaret eden Dizdarlı, “Uzun zamandır ülkemizde ikamet eden, ülkemiz ile maddi manevi bağları bulunan bir kişinin Anayasa ile korunan ifade ve düşünce özgürlüğünü siyasi erkin tasvip etmediği bir biçimde kullanması nedeniyle ihraç edilmesi kabul edilmesi mümkün olmayan bir insan hakkı ihlalidir” dedi.

“KEYFİ İHRAÇ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Şansal’ın kullandığı kelimelerden rahatsızlık duyan herhangi bir kişinin Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 99’uncu maddesi gereğince polise şikayette bulunabileceği ve gerekli yasal prosedür başlatılabileceğini kaydeden Dizdarlı, bu demokratik ve adli mekanizmalar mevcut iken Şansal’ın adadan “keyfi” bir şekilde ihraç edilmesinin kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.