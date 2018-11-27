Ombudsman Bütçesi Onaylandı

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesi’ni 3 milyon 146 bin 400 TL olarak oy birliği ile onayladı.

Meclis Mavi Salon’da yer alan Komite toplantısına Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı da katıldı.

BEROVA

CTP Milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki Komite toplantısında ilk sözü UBP Milletvekili Özdemir Berova aldı.

Berova, devletin idari yapısının denetlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından önemli bir kurum olan Ombudsman’ın direkt şikayetler yanında re’sen de harekete geçtiği bilgisinden yola çıkarak, Atatürk Öğretmen Akademisi’nden mezun olmayan stajyer öğretmenlerin öğretmenlik yaptığını savundu ve bunun araştırılmasını talep etti.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, Ombudsman’ın her bütçe döneminde sıkıntılarının tartışıldığını, sorunların sürdüğünü, personel bütçe yapısının yeterli olmadığını ifade ederek, denetim yapması, alanları yeteri kadar hızlı ve doğru şekilde denetlemesi için personel ve araç gereçlerin tamamlanmasını desteklediğini söyledi.

Taçoy, Ercan Havalimanı’nın inşasının 4 yıl daha uzatılmasının da araştırılmasını istedi.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, halk adına mutlu olduğunu, çünkü Meclis’e gelen Ombudsman dilekçelerinin sonuç bulduğunu ifade etti. Hamzaoğulları, kurumun işlevselliğinin artırılmasının önemine işaret etti, Taçoy’un Ercan ile ilgili sözlerini desteklediğini kaydetti.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de, kurumun önemine işaret ederek, kurumun daha da güçlenmesi ve kurumsallaşması için üzerilerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da, kurumun özveriyle yaptığı çalışmalara destek belirterek, Ercan ile ilgili rakamlarla bilgi verdi, bu konunun önemli bir tartışma olduğunu, ama bunların yasalar kapsamında yeniden denetlenip kamuoyuna açıklanmasının doğru olacağını anlattı.

PİLLİ

UBP Milletvekili Ali Pilli de, kuruma titiz çalışmalarından ötürü teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Ombudsman’a Meclis’te görüşülen dilekçelerin komite toplantılarına her zaman gösterdiği ilgiye teşekkür etti, halkın dilekçelerine cevap almasının önemli olduğunu vurguladı.

DİZDARLI

Ombudsman Emine Dizdarlı da, kurumun küçük görüldüğünü ancak öneminin çok büyük olduğunu, görevinin hak arama kültürünün getirilmesi ve şeffaf bir idarenin oluşmasına katkı sağlamak, sorunların çözümünü sağlamak olduğunu ifade etti.

Dizdarlı, dairenin yaşadığı personel sıkıntısı ve müdür sorununu anlatarak, zor şartlarda çalıştıklarını, ancak bütün dilekçelere yetişmeye çalıştıklarını belirterek, Maliye Bakanlığından en azından müdür kadrosunun onaylanmasını istedi. Bütçenin yetersizliğinden bahseden Dizdarlı, kurumun ihtiyaçlarını dile getirdi.

Dizdarlı, kurumun Avrupa Omdusmanlar Enstitüsü’nde üye olduğunu, bu toplantılara önem gösterilmesi gerektiğini, bu yüzden bu alandaki bütçenin hazırlanması gerektiğini, bu toplantılara Kuzey Kıbrıs Ombudsmanı olarak katılmak istediğini vurguladı.

Ercan ile ilgili ek sözleşme yapıldığı bilgisine sahip olduğunu, ancak yoğunluktan araştıramadığını, bugünden itibaren bu araştırmayı yapacağını, ayrıca eğitim ile ilgili gelen şikayeti de aldığını ifade eden Dizdarlı, katkılara teşekkür etti.

Komite adına konuşan Fikri Toros da, araç gereç, görev gereği yurt dışı temasların bütçe açısından takipçisi olacaklarını ifade etti.

(EMR/YIL)

Haber: Emir Ertorun