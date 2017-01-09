Ombudsman Hafiye Gibi...



Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), yapılan iki şikayet üzerine, kamu görevlilerinin ikinci iş yasağı düzenlemesine dayanarak bir rapor hazırladı.Ombudsman, Lefkoşa Kaymakamlığı’nda görevli bir memur hakkında iletilen şikayetkonusunda yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak Meclis’e gönderdiği raporda, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri’nin söz konusu kişi hakkında “bir devlet memurunun görev ve icaplarına uymayan davranışlarından dolayı soruşturma başlatması ve sonuçlandırması gerektiğini” belirtti.Aynı şikayetçi vatandaşın, Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde çalışan bir memur hakkında, mesai saatlerine uymadığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyu da araştıran ve ilgili dairenin şube amirinden bilgi alan Ombudsman, bu şikayeti ise haksız buldu.Ombudsman Emine Dizdarlı imzalı raporda, “Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde verilen hizmetlerin aksamaması açısından veya doğabilecek yanlışlıkların önlenmesi için ara dinlenme saatlerinin düzenlenmesi ve saatlik izin kullandırılması esnasında, kamu kurumlarında verilen hizmetin kesintisiz olması zorunluluğu dikkate alınarak, gerekli görülen tedbirlerin alınması ve izinlerin, vatandaş odaklı kamu hizmeti anlayışının ön planda tutularak kullandırılması gerekmektedir” ifadelerine de yer verildi.Şikayetçi vatandaşın Lefkoşa Kaymakamlığı’nda görevli bir memurun, Lefkoşa Belediyesi’ne yer işgal harcı ödeyerek, bahçesinde yetiştirdiği sebzeleri pazarda sattığı, memur olduğu halde ikinci bir iş yaptığı iddiasını da inceleyen Ombudsman Dizdarlı, kamu görevlilerinin uyması gereken yasakları düzenleyen yasa maddelerine ve başka iş yapma yasağına atıfta bulundu.İçişleri ve Çalışma Bakanlığı Lefkoşa Kaymakamlığı nezdinde yaptıkları soruşturmada, söz konusu kişinin ikinci iş yaptığına dair bir bilgi veya şikayetin olmadığının saptandığı kaydedilen raporda, Lefkoşa Türk Belediyesi’nden temin edilen tahsilat makbuzlarından söz konusu pazar yerini kiralayanın şikayete konu kişinin eşi olduğunun tespit edildiği de belirtildi.Sosyal Sigortalar Dairesi’nin tanzim ettiği aylık sigorta primleri bordrosunda söz konusu pazar yerini işleten kişinin veya işverenin de eşi olduğunun belirtildiğine yer verilen Ombudsman raporunda, şikayete konu kişinin de görüşünün alındığı ifade edildi.Pazar yeri tahsilat makbuzlarına ve son dönem ödeme hesap bildirimlerine göre pazar yeri kiralayanın ilk nazarda şikayete konu kişinin eşi olduğunun belirtilen Ombudsman raporunda, yapılan araştırmalar ve tespit edilen çeşitli fotoğraf karelerinden sözkonusu kişinin pazar yerini sık sık ziyaret ederek orada bir çalışan veya işveren gibi davrandığı kaydedildi.“Kamu çalışanlarının tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin korunması için, kamu görevlilerinin sadece kamu çalışanlarına getirilen ikinci iş yasağına uymaları değil, her anlamda bağımsız ve tarafsız olmaları gerekmektedir. Devlet memurlarının gelir getirici bir işte veya gelir getirici faaliyette bulunmaları yasağının temel mantığı, yaptıkları işler dolayısıyla Devlet memuru tarafsızlığı ve özenini kaybetmelerini önlemektir. Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla göstermeleri gerekir. Bu çerçevede halkın kamu hizmetine olan güven duygusunu zedeleyen veya şüphe yaratan davranışlarda bulunmaktan kaçınmaları zorunludur.”Şikayete konu kişinin bir devlet memurunun itibar ve güvenini sarsacak davranışlarda bulunmaması gerektiği vurgulanan Ombudsman raporunda, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri’den, söz konusu memur hakkında soruşturma başlatıp sonuçlandırması istendi.